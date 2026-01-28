El Real Zaragoza no volverá a colocar la mesa que voló en el estadio y el Comité de Disciplina le da tres días para alegar

El Comité de Disciplina da tres días al Real Zaragoza para presentar alegaciones por el incidente acaecido durante el partido del pasado domingo en el Ibercaja Estadio, donde las fuertes rachas de viento provocaron el vuelo de una mesa portátil que se encontraba ubicada sobre una plataforma en la parte superior de la tribuna y que acabó golpeando a un aficionado, al que se le aplicaron tres puntos de sutura cerca del ojo.

Tras la lectura del acta arbitral en la que el colegiado expone que el partido tuvo que detenerse durante cinco minutos por este lance, el Comité concede el pertinente plazo al club para alegar y ofrecer su versión de los hechos antes de, supuestamente tomar algún tipo de determinación al respecto.

En este sentido, el Real Zaragoza ya ha tomado una decisión y no volverá a colocar la mesa que voló por los aires. A ella recurrió para ubicar a los medios de comunicación que no tuvieran espacio en el interior de los habitáculos instalados y, además, también suele ser ocupada por miembros de Cruz Roja. SIn embargo, las inclemencias metereológicas provocaron que el domingo no hubiera nada en esta ubicación.