La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou

El mercado estaba en marcha. Era 27 de julio y este diario les informó de manera exclusiva de quién era el centrocampista elegido para ser el ancla del equipo que estaba diseñando Txema Indias de acuerdo a la manera de ver el fútbol de Gabi Fernández. Paul Akouokou es el gran objetivo para el pivote del Real Zaragoza. Ese fue el titular seleccionado. Después de unas semanas muy largas de negociaciones, de tiras y aflojas, de que sí pero no, de que no pero sí, la SAD firmó a préstamo al centrocampista marfileño procedente del Olympique de Lyon. Dicho en julio, hecho a principios de septiembre con el cierre de la ventana del verano a punto de bajarse.

Akouokou era el jugador fetiche del director deportivo y del entrenador, el hombre clave de la idea para poner en marcha el Real Zaragoza 25-26, un proyecto teóricamente basado en el esfuerzo físico y la solidez y construido desde atrás hacia delante. Paul era el medio defensivo por el que Indias suspiró durante meses. Su función estaba clara: ajustar los desajustes, equilibrar el equipo y darle ritmo físico. Sobre su figura se pusieron las más altas expectativas.

Unos meses después, la situación de Paul es diametralmente opuesta a la que se esperaba de él. Solamente ha disputado siete partidos de Liga, cinco como titular, todos al principio bajo la tutela de Gabi Fernández. Hasta ahora, su paso por el Real Zaragoza ha estado marcado por las lesiones y por una sanción inoportuna de cuatro partidos tras golpear la pantalla del VAR y que le penalizó en el momento en el que el club se vio obligado a cambiar de entrenador.

Para romper su cesión, todas las partes deberían estar de acuerdo, Real Zaragoza, Lyon y futbolista. Sin embargo, que todo es susceptible de cambiar de aquí al 2 de febrero porque el mercado es móvil y volátil, la intención de la SAD es que el marfileño continúe en la plantilla a pesar de que Rubén Sellés apenas le está dando protagonismo y ocupa un salario importante en el contexto colectivo. Esa es la incertidumbre que rodea su caso y lo que no lo cierra por completo.

Akouokou cubre un espacio deportivo muy específico, el de recambio de Keidi Bare, que aprovechó la ausencia de su compañero para ganarse el puesto de titular en esas labores. El albanés ha sido un jugador que ha tenido problemas físicos de manera recurrente y la dirección deportiva entiende necesario tener un relevo para ese rol. Ahí es donde Akouokou debería tener valor si continúa en la plantilla tras el 2 de febrero. De momento, para Rubén Sellés es un futbolista secundario. Al técnico valenciano le gusta el orden y Paul es un futbolista que desordena al rival, pero también a su propio equipo.