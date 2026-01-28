Otro virus vuelve a apartar a Dani Gómez del grupo en el entrenamiento del Real Zaragoza

Se va poblando de nuevo la enfermería del Real Zaragoza, con los lesionados Soberón, Radovanovic y Paulino como inquilinos habituales, y en la que lleva desde hace días Pomares, aquejado de unas molestias en la cadera que, en caso de persistir, le llevarán al centro sanitario para ser sometido a pruebas médicas destinadas a evaluar el alcance de una dolencia que no remiten.

Todos ellos se ausentaron de la sesión de entrenamiento de este miércoles, en la que estuvieron aparte Saidu y Tasende, por reparto de cargas, y en la que tampoco estuvo Dani Gómez, de nuevo víctima, como la semana pasada, de un cuadro víirico que llevó el cuerpo técnico a mandarle a casa y desaconsejar su concurso en un entrenamiento en el que tampoco estuvo Pau Sans, con permiso del club para cerrar su cesión al Cracovia.

La sesión se completó con la nutrida representación habitual del Deportivo Aragón, si bien en esta ocasión con la novedad del mediocentro Iker García.