El central, otra vez para el final: El Real Zaragoza es don erre que erre

El Real Zaragoza no aprende ni escarmienta. A pesar de los numerosos problemas, contratiempos y disgustos acumulados a lo largo de los últimos mercados, el club reincide y vuelve a dejar para el final el necesario fichaje de un central, tarea que el director deportivo Txema Indias relega a los últimos días de mercado (el plazo para incorporar jugadores expira el lunes a las 12 de la noche). De momento, el club ha anunciado dos incorporaciones y ambas en ataque (el delantero Agada y el extremo Rober, que también puede ejercer en la mediapunta). En defensa, a pesar de que la necesidad es tan evidente como urgente, nada por ahora.

No parece, en todo caso, la mejor de las ideas habida cuenta de los precedentes. Porque la decisión de relegar la incorporación de un central al último lugar en la lista de la compra viene siendo tan recurrente como nociva para un equipo lastrado en defensa desde hace demasiado tiempo.

Es el cuarto mercado consecutivo en el que el Zaragoza elige dejar para el final el fichaje de un zaguero. En este sentido, Indias sigue a pies juntillas el camino trazado por su predecesor en el cargo, Juan Carlos Cordero, que se quedó con las ganas de fichar al serbio Lekovic en dos ventanas consecutivas. La primera de ellas tuvo lugar en el verano de 2024, cuando la reestructuración total de la plantilla se quedó sin la guinda final. Entonces, el Real Zaragoza estuvo a punto de convertir a Lekovic en la decimocuarta incorporación, pero la tardía autorización del Estrella Roja para la cesión con opción de compra dio al traste con la operación, ya que hasta última hora de la tarde no llegó la confirmación del club serbio dando salida al central, el gran anhelo de Víctor Fernández para completar la defensa.

A menos de dos horas para el final del cierre del mercado, el Zaragoza asumió que iba a ser imposible sellar ese fichaje en el que llevaba trabajando todo el verano después de haber convencido al jugador desde principios de julio, asumiendo su salario.

No vino en verano y tampoco en invierno, donde Cordero volvió a fallar de forma estrepitosa. «La valoración que hago es positiva. Hemos incorporado a tres jugadores de primer nivel aunque nos ha quedado una vacante, que es la de central, pero las negociaciones no se pudieron concretar. Teníamos un principio de acuerdo con un jugador pero luego con su club de origen no se terminó de formalizar», admitió entonces el cartagenero, que volvía a fallar y a dejar el centro de la zaga incompleto.

A la tercera no fue la vencida y Txema Indias tampoco anduvo fino el pasado verano, cuando decidió a última hora, y ante las dificultades presentadas, asestar un inesperado giro cuando el plazo para fichar expiraba. La intención inicial era cubrir la salida de Calero con la reubicación de Francho y buscar un central para completar la zaga. Sin embargo, Indias acabó descartando la llegada de un cuarto zaguero tras haber incorporado a Insua, Radovanovic y Tachi apelando a la continuidad de Kosa, cuya lesión en pretemporada impidió una cesión cantada, y a la reubicación de Saidu, brillante durante el verano en una posición en la que nunca había actuado.

El transcurso de la temporada ha revelado el error de aquella decisión. Los problemas en la zona han sido numerosos, sobre todo, en forma de lesiones, lo que ha provocado constantes reubicaciones de futbolistas de otras posiciones. Pomares, Juan Sebastián o Saidu han jugado en el centro de la defensa.

A apenas unos días para el cierre del mercado, el Real Zaragoza continúa en esa eterna búsqueda de un central. Puric encaja, pero el Atlético, a través de Fernando Torres, se niega a abrirle la puerta. También gusta Yoel Lago, del Celta, pero la operación se antoja muy compleja. En todo caso, ninguno de ellos es zurdo y con capacidad para desenvolverse en el lateral, los requisitos que, en principio, encabezan las preferencias de un Zaragoza convertido en don erre que erre.