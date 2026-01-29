La historia de la bufanda del Real Zaragoza con final feliz: "Solo la volveré a sacar de casa cuando subamos a Primera"

Lo de no perderse ningún partido como local del Real Zaragoza, llueva, truene o granice, le costó un buen disgusto el fin de semana pasado a Carmen Galindo. Abonada desde hace más de años y natural de Bardallur, la fiel seguidora blanquilla sufrió un microinfarto cuando comprobó recién comenzado el partido entre los aragoneses y el Castellón, que había perdido su bufanda.

No era una cualquiera ni una de las decenas que tiene, era a la que más cariño le tenía. La que había regalado su padre el siglo pasado y la que tenía para ella un valor sentimental incalculable. "Pensaba que igual la tenía en el bolsillo, pero no. Supuse que se la había llevado el viento y volví sobre mis pasos", cuenta la zaragocista. En ese momento, era más importante poder recuperarla que lo que pasaba sobre el césped del Ibercaja Estadio, pero no hubo manera.

Aunque la buscó también cuando acabó el choque, ya no estaba. Carmen la daba ya casi por perdida, pero empezó a escribir a buena parte de su agenda zaragocista para ver si, por casualidad, alguien la había visto y la había guardado. "Me daba miedo que se hubiera llenado de agua, barro y basura. Nadie va a coger algo así del suelo", explica.

Los primeros mensajes no obtuvieron ninguna respuesta positiva. Entonces, como último recurso, las hijas de Carmen contaron lo sucedido en sus redes sociales y la imagen se viralizó desde el primer momento hasta que le llegó a la persona indicada. Se trataba de Borja, un joven de Rincón del Soto que había acudido con sus amigos a ver el Real Zaragoza y, por fortuna, vio una bufanda cerca de la zona donde él se encontraba.

El chico la guardó esperando a ver si alguien la reclamaba, pero como nadie lo hizo se la llevó a casa esperando todavía que, de alguna manera, el dueño pudiera llegar a ella. La magia de Twitter lo hizo posible. "No me lo creía cuando Borja se puso en contacto con mi hija", dice Galindo.

El encuentro

Ya solo había que concertar un encuentro para que la bufanda de Carmen volviera a casa. Entonces, la agradecida zaragocista obsequió a Borja por su amabilidad y honradez con "la bufanda más nueva de la tienda", asegura emocionada la afortunada.

Ahora, Galindo ha aprendido una lección. "Pasé miedo y me puso muy trista al perderla. Esta bufanda de momento la voy a dejar colgada en casa junto a una foto de mi padre. Solo la volveré a llevar algún día al estadio cuando se inaugure la Nueva Romareda o cuando el Real Zaragoza suba a Primera", subraya. Ese sería el mejor final para un amuleto que ahora vuleve a estar con su dueña.