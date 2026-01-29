Pomares es la sexta baja ante el Albacete y Saidu y Dani Gómez vuelven a entrenar

El Real Zaragoza, que tiene sancionados a Marcos Cuenca, por su roja ante el Castellón, y Tasende, que vio la quinta amarilla frente al cuadro oreullt y cumple ciclo, y lesionados a Soberón, Paulino y Radovanovic, llega a la cita de este sábado en el Carlos Belmonte con una sexta baja, ya que las molestias en la cadera de Pomares persisten, tampoco se ha ejercitado este jueves y se le van a hacer pruebas para ver el alcance de su lesión, que en todo caso le va a dejar fuera de ese duelo. Allí, la ausencia de Tasende, titular en los últimos partidos, le daba muchas posibilidades de entrar en el once, del que se cayó tras ser el lateral de confianza al principio de la etapa de Sellés.

Así, la plaza en el costado zurdo queda a expensas de la decisión de Sellés, que optó, ya que Pomares tenía ya esas molestias, por Juan Sebastián ante el Castellón cuando al descanso decidió relevar a Tasende y dispuso una defensa con tres centrales y dos carrileros. Juan Sebastián rindió a buen nivel en ese partido y podría mantenerse a pie cambiadola zona izquierda, teniendo en cuenta que Aguirregabiria, que tuvo unos minutos ya ante el Castellón, apunta a estar en el lateral diestro, que abandonó con su lesión en el bíceps femoral ante el Cádiz el 13 de diciembre.

Dani Gómez, con un proceso vírico que le impidió entrenarse el miércoles, ha trabajado con normalidad y está apto para jugar en el Carlos Belmonte, mientras que Saidu, que no se ejercitó por reparto de cargas, también ha estado con normalidad en la sesión. En el caso del ghanés se le cuidó por las molestias que tuvo en el isquio ante el Sanse, aunque volvió a ser titular ante el Castellón. Tasende, por su parte, está haciendo trabajo específico por unas leves molestias, aprovechando su baja por sanción. Soberón, al que se espera ante el Eibar, Radovanovic y Paulino continúan al margen

Willy Agada sigue trabajando con el grupo con normalidad ,tras ser el último refuerzo y llegar el lunes, y lo normal es que viaje a Albacete, mientras que en el Carlos Belmonte podría llegar el debut de Rober González, que fue citado contra el Castellón y no tuvo minutos. Obón, Barrachina, Terrer y Pinilla han compuesto la representación del Deportivo Aragón en la sesión.