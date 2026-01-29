El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
Hugo Goñi, procedente del filial del Castellón, refuerza la línea ofensiva, mientras que Izan Muñoz, juvenil del Atlético de Madrid, alternará las dinámicas del División de Honor Juvenil y del filial
El Deportivo Aragón ha anunciado este jueves dos nuevas incorporaciones a sus filas para reforzar la línea de ataque y la zaga con un delantero y un lateral derecho. Por un lado, el Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con Hugo Goñi para incorporar al atacante valenciano en el Deportivo Aragón hasta 2027. Por otro, el club aragonés y el Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo para la cesión de Izan Muñoz por lo que resta de temporada.
Goñi (Torrent, 2009) es un delantero cuya última experiencia ha sido esta misma temporada en el filial del CD Castellón, en el que ha anotado un gol y repartido una asistencia en 13 partidos disputados en el Grupo III de Segunda RFEF. Ahora llega libre al conjunto blanquillo para reforzar la delantera del equipo de Emilio Larraz y desde el club le dan la bienvenida y le desean "la mejor de las suertes en esta nueva etapa como blanquillo".
Por su parte, Izan (2007) es un lateral izquierdo con mucha proyección que ha militado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid desde 2020 y actualmente jugaba en el Juvenil A colchonero. Ahora llega al conjunto aragonés, donde alternará las dinámicas del DHJ de Javier Garcés y del Deportivo Aragón de Emilio Larraz.
- La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
- Agada... y un 9 al final del mercado del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza confirma la cesión de Rober González, primer fichaje de este enero
- El Real Zaragoza resiste y suma un gran punto contra el Castellón (0-0)
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- Andreu Fontás y su visión de Willy Agada: 'Es una roca, lo sufrí mucho en los entrenamientos
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda