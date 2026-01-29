El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña

Rubén López, centrocampista del Deportivo de La Coruña, va a salir del conjunto de Riazor en este mercado invernal y el Real Zaragoza ha pedido su cesión, ya que todavía tiene dos años más de contrato con el club gallego. El Pontevedra, el Lugo, el Racing de Ferrol y el Sabadell, todos ellos de Primera RFEF, también pretenden el préstamo del jugador, como adelantó La Opinión de A Coruña, de Prensa Ibérica, y ha confirmado este diario. El Mirandés es el único rival de Segunda, pero si el jugador decide mantenerse en esta categoría el club aragonés será su destino.

El Real Zaragoza también está en la puja y la situación apunta a resolverse en las próximas horas. De hecho, el deseo es que esté solucionado entre este jueves y el viernes, sin esperar a las últimas horas del mercado, que finaliza el lunes a las 23.59. El entorno del futbolista prefiere que juegue en Segunda en lugar de en Primera RFEF, pero la decisión final la tendrá el Real Zaragoza y Rubén quiere hacer prevalecer la opción de tener minutos.

Rubén López ocupa en el Deportivo ficha del filial y, en caso de llegar al equipo aragonés, también tendría dorsal del Deportivo Aragón. El salario también es asumible para las arcas zaragocistas, ya que cobra el mínimo de Segunda (98.000 euros) con bonus, por lo que sería una operación que apenas tendría repercusión para el límite salarial.

Zurdo, centrocampista y hasta lateral

El deportivista tiene 21 años y es un centrocampista zurdo, un '8' con capacidad de sacrificio, recorrido, buen trato de pelota, además de conocer la posición de '6' y que también ha jugado en alguna ocasión de lateral izquierdo, un puesto que el Real Zaragoza quiere reforzar, ya que busca un central zurdo que pueda jugar en el carril.

La pasada temporada jugó cedido en el Barcelona B por petición del jugador, según esgrimió el Deportivo, y tenía opción de compra voluntaria. En el filial azulgrana fue clave, disputando 35 partidos, 25 de titular, en Primera RFEF, anotando dos goles.

Este verano regresó al Deportivo, donde no ha tenido los minutos que esperaba. Ha disputado cinco partidos de Liga, 74 minutos, y tres encuentros más en Copa del Rey. Jugó el encuentro completo ante el Sámano y el Sabadell, partido en el que además anotó un gol; y 62 minutos contra el Mallorca.