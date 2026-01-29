Rubén Sellés espera más fichajes en el final de mercado: "Estamos trabajando para reforzar la plantilla en posiciones defensivas"

Quedan escasos cuatro días para el cierre del mercado de fichajes y Rubén Sellés no oculta que se busca a un refuerzo para la defensa, una vez ya han llegado un extremo (Rober González) y un delantero (Willy Agada). Además, tampoco descarta que haya alguna salida más, lo cual podría abrir otra ventana al Real Zaragoza para seguir firmando en las horas que quedan hasta el lunes a las 23.59 horas.

“Estamos trabajando para seguir reforzando la plantilla, sobre todo en posiciones defensivas”, aseguró el técnico valenciano en la rueda de prensa previa a la visita de este sábado al Albacete. Un central zurdo es el objetivo y la preferencia del club aragonés para esta recta final del mercado invernal.

Y sobre las salidas, más de lo mismo, puerta abierta para todo: “En el mercado no descarto nunca nada porque entiendo que hay intereses individuales y colectivos que a veces priman. Igual que puede haber alguna incorporación, puede haber alguna salida, especialmente de jugadores que en estos meses han sido menos habituales”, explicó el técnico. En esa lista sobresale un nombre aunque no fue mencionado por el preparador: Dani Gómez, que fue una opción para el Sporting de Gijón y que está contando con muy pocos minutos desde que llegó Sellés.

Ese fichaje que falta podría venirle muy bien al entrenador valenciano este sábado, ya que no cuenta con Tasende por sanción y Pomares es muy complicado que llegue al partido. Entre las alternativas para el carril zurdo, mencionó a Juan Sebastián (“salió e hizo su trabajo”), también a Valery, a Saidu, “al que pusimos un rato en Gijón”, Hugo Barrachina, Álex Gomes y Aguirregabiria. Es decir, nombró a todos los que pueden jugar ahí sin dar pistas de lo que hará.

Con el que sí que cuenta desde ya mismo es con Willy Agada, el último fichaje del Real Zaragoza. Aunque todavía no está inscrito, Sellés confía en que “LaLiga lo tramite durante hoy y mañana, ya que hemos entregado toda la documentación”. Y sobre lo que puede aportar, considera que es “un jugador diferente a los que tenemos”. “Ha destacado en la MLS por ser un atacante posicional, que puede aguantar el balón de espaldas y girar e ir al espacio, con lo cual puede ocupar las tres posiciones de arriba. Y lo que hemos detectado es un gran rematador, especialmente de cabeza en área”, comentó.

De hecho, quizá Agada pueda ocupar el puesto de enganche que venía ejerciendo Soberón y cuyo rol ahora lo asume Toni Moya y en la rueda de prensa argumentó por qué juega el extremeño ahí: “La salida de Soberón del once en Santander fue decisión mía y luego llegó la expulsión y la lesión. Mario tiene un perfil diferente al de Toni, Sebas Moyano o cualquier otro jugador que juegue por dentro por esa condición de segundo punta más que de mediocentro y nos aporta elementos diferentes”, explicó.

Ni oír hablar de cuentas y calendarios

En lo que siempre se ha mantenido invariable e inflexible Sellés es en que no quiere mirar más allá del siguiente encuentro. Ni calendarios, ni cuentas, ni nada que no sea Albacete: “Lo que importa es el fin de semana y siempre para nosotros es el partido más importante. Si ya no voy a pensar si ganamos o perdemos el fin de semana después del partido, no me voy a ir a lo que significa tres o cuatro partidos, y mucho menos en temas de golaverage. Si pensamos así probablemente no vayamos a competir a Albacete y es algo que tenemos que evitar por todos los medios”, afirmó de forma categórica. Y para rematar, “no nos lleva a ningún sitio perder el tiempo pensando en que si ganamos estamos fuera o no del descenso”.

En Albacete, sobre el papel, espera un encuentro diferente a los últimos del Real Zaragoza, en los que jugado frente a equipos dominantes desde la posesión y la transición ofensiva. En el Carlos Belmonte espera un duelo “distinto, pero no por ello más fácil ni más difícil”.

Considera el técnico que el Albacete “es un equipo muy sólido, que sabe a lo que juega con línea de cinco o de cuatro atrás y que está concediendo muy pocos goles”. Además, “trabaja muy bien el balón parado, transita bien y tiene la ilusión de la Copa, que les está llevando a una dinámica positiva”.