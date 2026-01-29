El tetris permanente de las fichas para Txema Indias

El Real Zaragoza llegó al comienzo del mercado de enero con un tetris en el que encajar piezas y Txema Indias va a acabar esta ventana invernal de la misma manera, puesto que ha tenido muy poco margen salarial y escaso margen físico. El club fue uno de los que acabaron con el límite excedido en verano y regularizó esa situación al llegar a enero para pasar de 11,3 millones oficiales a en teoría los algo más de 12 con los que acabará esta ventana, situación que se regularizó a comienzos de enero.

Sin embargo, tenía muy escasas posibilidades económicas, mucho más tras caerse la subvención del ayuntamiento, 700.000 euros de Zaragoza Deporte, aunque ese poco margen dinerario ha ido de la mano de la situación con las fichas para que solo haya podido incorporar futbolistas cuando ha dado salidas, tanto por el margen liberado como por el sitio.

A los últimos días del mercado el Zaragoza llega con 24 fichas profesionales más la situación especial de Álex Gomes, sobre el que se ejecutó la opción unilateral para renovar su contrato hasta 2028 y aumentar su cláusula, pero eso conlleva que ocupe ficha A, con lo que hay que inscribirlo al acabar este mercado de enero el próximo lunes salvo que se negocie con el jugador un nuevo contrato y que mantenga dorsal del B, para lo que en estos momentos no hay acuerdo. Eso sí, desde la parte del futbolista se asegura que ni siquiera se han iniciado esas conversaciones. El canterano ha pasado a tener con ese nuevo contrato una cláusula de 10 millones (antes al tener vínculo del juvenil no llegaba a 1,5), pero al no haber habido acuerdo el Zaragoza deberá inscribirlo con ficha profesional al acabar el mercado. Con todo, esa situación parece factible de poderse solucionar.

Agada, ya inscrito

El Zaragoza ha dado salida a Bazdar, cedido al Jagiellonia, y a Kosa, al Kosice, que sí ocupaban ficha profesional, pero no lo hacía Pau Sans, que tenía dorsal del B al marcharse al KS Cracovia. Mientras, han llegado Rober González, cedido del NEC Nijmegen, y que ocupa algo unos 180.000 euros de espacio salarial, y Willy Agada, que ya ha sido inscrito en la Liga de Fútbol Profesional como futbolista del Zaragoza. Pau Sans libera, como Bazdar, su ficha y se paga un poco por su cesión, por lo que el Zaragoza ha habilitado algo de espacio económico, pero no tiene lugar físico para fichar a un central, salvo que sea sub-23 y no haya ocupado ficha profesional en España en esta temporada.

Rubén López, opción con dorsal B

Y es que tiene números del filial disponibles con la mencionada despedida de Pau Sans por lo que por ahí, por un dorsal del B, podría estar una posible solución para traer el central zurdo (o a otro jugador, ya que el Zaragoza ha movido ficha por Rubén López, centrocampista zurdo de Deportivo, pidiendo su cesión), tras haber llegado ya antes un extremo (Rober) y un punta (Agada), con el que cumplir los objetivos marcados al comienzo del mercado. Al menos, los que marcaron Sellés e Indias, renunciando o relegando a un centrocampista y alejados de la visión optimista que dio el club ante las peñas, a través de Juan Forcén y Fernando López, y en la Junta de traer 4 o 5 refuerzos transmitiendo unas posibilidades económicas que no ha habido por el momento.

El Zaragoza se centra ahora en dar una salida o llegar a un acuerdo con Gomes para liberar ese espacio y que pueda llegar un central (la otra opción es que sea sub-23) y, después, ha tenido sobre la mesa en las últimas semanas, con Agada cerrado ya desde hace tiempo, completar la delantera si además de Pau Sans y Bazdar salía Dani Gómez, que libera unos 350.000 euros de salario. El objetivo es un 9, pero a día de hoy no parece nada factible la despedida del ariete, con contrato hasta 2028, al que quiso sobre todo el Sporting, aunque ha rechazado otras vías, y que desea marcharse en forma de rescisión (inviable) o traspaso, no a préstamo. Su entorno sigue manteniendo que al 100% se queda, aunque el mercado siempre depara en su tramo final giros drásticos, que no parece que vayan a afectar a Sebas Moyano, o por lo menos eso se transmite también desde fuentes cercanas al futbolista.

La baja de Paulino

Otra opción para liberar una ficha es la baja médica de Paulino, que cayó lesionado en noviembre en la rodilla izquierda y que fue sometido a una artroscopia el 17 de enero pasado, por lo que le quedan en tres o cuatro meses más de baja y llegará muy justo al tramo final. El club se podría plantear pedir una baja de larga duración (lo que tiene que hacer antes de acabar el mercado puesto que después solo se admite fichar jugadores del paro con esas bajas), pero de momento no se contempla y desde luego al extremo cántabro no se le ha transmitido nada en ese sentido, ya que es el jugador el que debe dar su consentimiento para ello.