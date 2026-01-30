Las apuestas a todo o nada de Txema Indias por Agada y Rober y la falta de un goleador puro en el Real Zaragoza

Al Real Zaragoza le falta gol. Es una evidencia fácilmente constatable con datos: en 23 jornadas, el equipo aragonés ha marcado 21 veces, a razón de 0,9 de promedio. Solo el Huesca acredita unos registros semejantes a estas alturas, con el campeonato ya metido de lleno en la segunda vuelta y enero prácticamente finiquitado. Al Real Zaragoza le falta gol, pero no le faltaba en la cantidad en la que Gabi Fernández creía.

Antes de su destitución, tardía a pesar de que fue muy pronto, el entrenador madrileño pronunció una frase que resumió de manera muy gráfica su impotencia técnico-táctica para desarrollar las potencialidades de sus jugadores a la hora de ser más certeros de cara a la portería contraria. “Es una situación que no se puede mejorar. Con todo el respeto”, dijo.

Gabi se marchó con una media de 0.66 goles a favor, una cifra bajísima e impropia de un equipo profesional. Su sucesor, Rubén Sellés, ha demostrado que aquella declaración del técnico madrileño no tenía tanto fundamento como pareció cuando la utilizó como escudo protector detrás del que esconder sus debilidades. En 13 jornadas, el Zaragoza de Sellés ha hecho 15 goles, a razón de 1,19 de media con los mismos hombres, pero en otro entramado táctico y con nuevas herramientas a disposición de sus jugadores.

Kodro es el nueve titular ahora mismo. Suma 6 tantos en 17 encuentros, pero ha mejorado claramente su rendimiento con el entrenador valenciano. Marca cada 170 minutos. Dani Gómez fue indiscutible para Gabi: lleva tres, uno cada 255 minutos. El club le buscó a Bakis una salida durante todo el verano pasado. Al final se quedó. Pasó de no contar nada a ser el primer relevo en punta con Sellés. Ha jugado muy poco, y no ha merecido más, pero anota cada 50 minutos. Dos goles.

A Soberón le ha sucedido como al turco. El actual entrenador lo ha usado de segundo delantero: en esa posición ha habido partidos en los que ha rendido bien mezclando el juego, pero ha estado desacertado en la definición. Suma dos tantos, uno cada 500 minutos. Quienes debían ayudar en las tareas realizadoras desde la segunda línea tampoco han estado muy atinados: entre Pau Sans, que se ha ido al Cracovia de Polonia, Paulino, Cuenca y Moyano en la Liga solo ha marcado este último y una vez. Eso sí, fueron tres puntos, los de Vitoria ante el Mirandés.

De momento, para ayudar a cubrir ese déficit, Rubén Sellés cuenta ya con dos nuevos futbolistas: Agada, relacionado con el gol a lo largo de su carrera tanto de nueve como corriendo a los espacios y ganando por potencia y fuerza (23 goles en 86 encuentros en la MLS estadounidense), y Rober González, un creador-generador pero también con capacidad para marcar (ocho es el tope de su carrera en el profesionalismo).

Noticias relacionadas

Hasta ahora, que todo puede cambiar si Dani Gómez encuentra destino de aquí al lunes, el Real Zaragoza no logrado fichar a un goleador puro y de postín, si es que para un equipo que ocupa posición de descenso y que lleva ahí hundido casi toda la temporada es posible acceder a ese tipo de piezas. Indias ha apostado por hombres complementarios a los que ya hay y que ajusten el engranaje. Rober González y Willy Agada no son grandes goleadores y el equipo necesita muchos más goles. Desde este mismo sábado en Albacete.