Dani Torres, exjugador del Real Zaragoza: "En el parón del covid pensamos que lo teníamos todo hecho, nos falló la mentalidad"

Ha regresado a Independiente de Santa Fe, el club en el que empezó y donde ha jugado más de 300 partidos, tiene ya 36 años, edad en la que la retirada asoma. ¿Cómo le va?

Estoy en un buen momento en mi carrera, profesional y personalmente, disfrutando de este tiempo, de volver a casa, de estar en el sitio donde me formé. ¿La edad? Soy consciente de ella, es necesario aceptar eso y entender que en esta profesión cuando cumples unos años determinados cualquier etapa ya puede ser la última, pero me enfoco en lo que vivo, no en lo que me queda, es la mejor forma de aprovechar lo que uno tiene. Si Dios decide que este es mi último año, que lo haya disfrutado lo mejor posible y, si me quedan varios más, enfocarlo de la misma manera, disfrutando del camino y de sus momentos.

Es profesional desde 2007, son 19 años al máximo nivel. No está mal…

Estoy satisfecho y agradecido por ello, es que no esperaba poder ser jugador profesional y, luego de conseguirlo, llegar a este nivel, competir en las Ligas, ganar títulos en Colombia, ser internacional… Veo siempre el vaso medio llano, claro que mi carrera pudo haber sido mejor, pero prefiero mirarlo en lo que pude conseguir sin haberlo esperado.

"Siento que en el fútbol europeo, en el español, me faltó dar mucho más. Allí hubo momentos personales y profesionales que me llevaron a poder mejorar esa estancia muchísimo, pero en la parte futbolística no fue mi mejor versión"

El salto a Europa lo da en 2016 al Alavés, pasó por Albacete, Zaragoza, de nuevo se marchó al Albacete y acabó en el Castellón antes de volver a su país en 2022. ¿Su mejor fútbol se vio en esos años en España?

Siento que en el fútbol europeo, en el español, me faltó dar mucho más. Allí hubo momentos personales y profesionales que me llevaron a poder mejorar esa estancia muchísimo, pero en la parte futbolística no fue mi mejor versión, aunque hubo temporadas que salieron mejor que otras. Pude haber hecho mucho más allí.

Al Zaragoza llega en el mercado de enero de 2020, el último día tras rescindir con el Alavés, y se encuentra a un equipo lanzado hacia Primera, en marzo llega el parón del covid y después se mandó al limbo el ascenso…

Fue una etapa algo extraña por cómo se dio todo. Yo llegué con la máxima motivación e ilusión, consciente de la grandeza del club y del momento que atravesaba el equipo, que estaba arriba y con opciones de subir. La pandemia lo cambió todo, no solo nuestra etapa allí sino a nivel mundial. El parón nos afectó claramente en el rendimiento y en la dinámica que traía el equipo y eso nos terminó costando ese ascenso, porque casi no llegamos ni a los playoffs y nos eliminó en ellos el Elche.

¿Qué cree que se hizo mal durante el parón? Luis Suárez por ejemplo dijo que en aquellos meses sin fútbol faltó trabajo y preparación para llegar mejor a ese último tramo.

Está claro que algo falló en esos momentos, durante el parón y cuando volvimos pensamos y nos confundimos en que lo teníamos todo o casi todo hecho. Tal y como nos fuimos creíamos que íbamos a volver y claramente no fue así, requería prepararte para ello. Yo creo que esos meses trabajamos bien con las herramientas que teníamos, estando en casa, pero nos falló todo más por la mentalidad, por entender que era un nuevo campeonato el que venía y, aunque teníamos esa ventaja en la clasificación, había que conservarla. Nos costó por ese motivo.

"Nos dolió demasiado a todos no subir, por la manera en que se nos escapó y cómo quedamos eliminados. Tenía un año más que dependía del logro del ascenso y si no se conseguía era valorar si se continuaba o no y se cuestionó obviamente el rendimiento de todo el plantel"

Fue un golpe duro no lograr subir…

Mucho, nos dolió demasiado a todos, por la manera en que se nos escapó y cómo quedamos eliminados. Antes hablaba de Luis Suárez, que ni pudo jugar ese playoff al extenderse la temporada. Es que fueron muchas cosas que influyeron y afectaron a que no pudiéramos mantener el nivel y la competitividad que teníamos para lograr ese ascenso.

Usted había firmado hasta final de temporada con una opcional y no siguió.

Ese año dependía del logro del ascenso y si no se conseguía era valorar si se continuaba o no. Fue un momento en que ese golpe nos dio duro a todos y se cuestionó obviamente el rendimiento de todo el plantel por no lograr ese ascenso.

Estuvo unos meses sin equipo después de no seguir aquí.

Y mantuve mi estancia en Zaragoza mientras estaba sin equipo. Firmé en febrero de 2021 por el Albacete, donde había estado ya en una etapa anterior (18-19) y para intentar lograr la permanencia que no conseguimos, otra experiencia difícil que queda ahí y es difícil de digerir.

"Zaragoza me dio mucho en lo deportivo, pero es que además viví el tiempo más caótico en la historia mundial, al tenernos que encerrar en casa por la pandemia. Siempre recordaré con cariño al club y a la ciudad, por ejemplo cuando me quedé sin equipo me permitió entrenar en sus instalaciones y lo valoro muchísimo"

En el Zaragoza estuvo menos tiempo que en sus otros tres clubs en España. ¿Qué lugar ocupa en su corazón?

Intento vivir cada momento y que me dé una experiencia diferente. Zaragoza me dio mucho en lo deportivo, pero es que además viví el tiempo más caótico en la historia mundial, al tenernos que encerrar en casa por la pandemia, con mi esposa y con mis hijos y estuvimos bien, demasiado bien, pese a todo el caos que había. Siempre recordaré con cariño al Zaragoza y a la ciudad, por ejemplo cuando me quedé sin equipo el club me permitió entrenar en sus instalaciones esos meses y eso es algo que yo valoro muchísimo.

Dani Torres intenta cortar el avance de un jugador del Albacete en el Carlos Belmonte. / Carlos Gil-Roig

Aquel año que está en el Zaragoza se lucha por subir, pero ahora la realidad es otra, peleando por no bajar y ahora durante muchas semanas en descenso.

Estoy atento a todo, sí, he podido ver partidos y seguirles cuando me da tiempo. Desde fuera lo que tengo claro es que ha habido mucho movimiento en el cuerpo técnico, muchos entrenadores, y cuando sucede eso es muy difícil que las cosas funcionen bien o al menos como uno espera. Eso ha perjudicado al equipo, porque cada cambio es volver a empezar, aunque entiendo que los entrenadores viven de resultados y en muchos casos no se les dieron. La posición ahora no es buena, pero se perciben cosas mejores en el equipo y no está lejos de salir de ahí.

El deseo es que salga y que el año que viene pueda luchar por poder subir.

Claro, pero también en el caso del Albacete o el Castellón, aunque este equipo ahora vive un gran momento y está arriba, y en Primera el deseo es que el Alavés pueda lograr el objetivo de la permanencia, ubicándose en lo más alto posible en la tabla.

"¿Albacete o Zaragoza? Voy con el buen fútbol, que gane el fútbol. El Albacete creo que llega un poco mejor, pero seguro que es un partido de mucha necesidad por parte de los dos, que deben ganar. El Zaragoza si vence se queda muy cerca de salir del descenso"

Dos exequipos suyos se miden en el Carlos Belmonte ¿Con quién va el sábado, quién desea que gane?

Con el buen fútbol, que gane el fútbol (sonríe). El Albacete creo que llega un poco mejor, pero seguro que es un partido de mucha necesidad por parte de los dos, que deben ganar, aunque no están tan lejos en la clasificación. El Zaragoza si vence se queda muy cerca de salir del descenso.

¿Conserva algún contacto con excompañeros en el Zaragoza? Con Guti coincidió aquí.

No, la verdad que no. Soy poco dado a eso, a comunicarme por teléfono, mantengo más mis relaciones en la proximidad, pero sigo al Zaragoza y a Guti, pero también a Aguirregabiria y a Paulino, con los que estuve en el Alavés. Cada vez que puedo verles y apoyarles, pues ahí estoy.