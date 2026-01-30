Al Real Zaragoza también se le agota el tiempo con Álex Gomes

Se le acumula la faena al director deportivo del Real Zaragoza Txema Indias, que afronta los últimas días de mercado con varios frentes abiertos pero, de momento, sin fichas libres. Dos entradas: Rober y Agada y tres salidas: Bazdar, Kosa y Pau Sans, si bien este último con ficha del filial, lo que deja por ahora al club sin espacio libre para nuevas inscripciones.

En este escenario emerge la figura de Álex Gomes, que a partir de febrero pasará a ocupar plaza y ficha del primer equipo a todos los efectos salvo que el Real Zaragoza logre persuadir al jugador, a través de una renegociación de su nuevo contrato, de que mantenga su actual ficha con el Deportivo Aragón hasta final de temporada, lo que le dejaría un hueco libre para adquirir un nuevo refuerzo en la plantilla de Rubén Sellés.

Sin embargo, esa tarea que la dirección deportiva se propuso acometer a lo largo del mercado sigue sin concretarse. Sin avance alguno en este sentido, todo apunta a que, si lo necesita, el Real Zaragoza lo abordará en la recta final del mercado, incluso el último día. Hasta entonces, el club explora otras vías entre las que, por supuesto, figura la posible salida de otros futbolistas que cuentan poco o nada para el técnico valenciano. Solo si hay salidas habrá fichas libre para nuevas entradas. Y, de momento, Álex Gomes continúa destinado a ocupar ficha del primer equipo tal y como quedó acordado y establecido en el nuevo contrato rubricado hace apenas unas semanas,

Mientras, Indias sigue sondeando el mercado en busca de más refuerzos. Como publicó este diario, ha habido contactos para solicitar la cesión del jugador del Deportivo Rubén López, si bien todo apunta a que, finalmente, acabará en el Pontevedra, de Primera RFEF. Ayer, el técnico del Dépor Antonio Hidalgo se refirió a la próxima salida del mediocentro que, aseguró, se encuentra «encaminada». En este sentido, el exentrenador de la SD Huesca añadió que «las salidas de Rubén y Bachmann están encaminadas a falta de que se puedan encarrilar. En cuanto a entradas, no puedo asegurar nada al cien por cien, no puedo dar un porcentaje».

Rubén es un centrocampista que destaca por su intensidad y que también puede ocupar las posiciones de interior, mediapunta e incluso lateral.

El Lugo era otro de los que aspiraban a conseguir su fichaje, pero todo apunta a que, finalmente, acabará en el Pontevedra. Los minutos asegurados en un conjunto de Primera RFEF habrían sido determinantes en la decisión del jugador. En todo caso, el Zaragoza mantiene varios frentes abiertos en el mercado, con el central como tarea más urgente, aunque se prevén más movimientos.