El Real Zaragoza se queda sin lateral zurdo tras confirmarse la baja de Pomares en Albacete

Carlos Pomares no estará el sábado en Albacete, donde el Real Zaragoza se presentará sin laterales izquierdos específicos habida cuenta de que Tasende, que venía siendo titular en esa posición desde hace semanas, está sancionado tras ver la quinta amarilla el domingo ante el Castellón.

De este modo, Rubén Sellés tendrá que reubicar en esa zona a un jugador y todo apunta a que Juan Sebastián, que ya actuó como lateral izquierdo a lo largo de la segunda parte del choque del pasado fin de semana, será el elegido para actuar en esa demarcación, lo que dejará el otro costado, en principio, para Aguirregabiria, ya recuperado de su lesión.

En la sesión de entrenamiento de este viernes tampoco estuvieron los lesionados Radovanovic, Soberón y Paulino. Tasende tampoco ha trabajado con el grupo debido a unas molestias, mientras que Saidu y Dani Gómez se ejercitan con normalidad.

Sellés facilitará a primera hora de la tarde una lista de convocados en la que estará, salvo sorpresa mayúscula, el recién llegado Agada.