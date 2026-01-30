Sellés afila la maleta del Real Zaragoza

Tras dos partidos en el Ibercaja Estadio, resueltos con empates ante Sanse y Castellón que solventan poco las tremendas necesidades clasificatorias del Real Zaragoza, el equipo de Rubén Sellés vuelve a coger la maleta en este fin de semana para jugar este sábado en Albacete y demostrar su renovada vitalidad de viajero. No ha caído en las últimas cuatro citas ligueras a domicilio, venciendo al Eibar, uno de los mejores locales de la categoría, y al Racing, en la última salida, un triunfo de tronío ante el líder, y empatando en Málaga, ahora lanzado, y Burgos.

El entrenador valenciano lleva ocho puntos en seis viajes, por lo que ya ha conseguido el doble de puntos que Gabi, que firmó cuatro en cinco desplazamientos, pero es que además si lo circunscribimos a las últimas cuatro salidas después de la dolorosa derrota en Granada en la decimotercera jornada, el Zaragoza es el sexto mejor viajero (en estas 10 citas más recientes), con ocho puntos, por detrás del Racing y el Córdoba, con 11, el Deportivo y el Málaga, con 10, y el Sporting, con 9, pero todos ellos han jugado cinco partidos fuera de su hogar desde esa jornada 13 por los cuatro que llevan los de Sellés.

El míster valenciano tuvo un mal aterrizaje al llegar al Zaragoza y perdió sus tres primeros encuentros, dos de ellos a domicilio, en Gijón y Granada, pero después la tónica de forastero ha cambiado mucho, muchísímo. En Éibar logró remontar el marcador con 10 para ganar, en Málaga empató sobre la bocina aunque mereció hacerlo antes y en Burgos rescató también un punto cuando se hizo acreedor de los tres por ocasiones para llegar después el triunfo inmenso en El Sardinero, en un encuentro en el que se puso 0-3 y en el que sufrió en los últimos minutos para amarrar el triunfo.

Gabi, en sus cinco partidos de viajero, logró ganar en Vitoria al Mirandés, empató en Castellón y perdió en las visitas al Sanse, el Ceuta y el Almería antes de ser despedido precisamente tras la goleada encajada en el feudo almeriense. Ahora, la historia a domicilio del Zaragoza ha cambiado y necesita mantener esa dinámica tras los dos fallos consecutivos en casa porque solo saldrá del pozo con victorias.

Noticias relacionadas

Esas cuatro jornadas sin caer de viajero buscarán una quinta en Albacete y de esta forma se logrará igualar el récord de la temporada pasada, cuando en la primera vuelta también enlazó un repóker con Víctor de cinco viajes sin caer, ganando al Tenerife y al Eldense y empatando en las visitas al Huesca, el Córdoba y el Deportivo antes de caer en Ipurua frente al Eibar a mediados de diciembre de 2024 para que el entrenador del barrio Oliver se marchara al siguiente partido, tras perder en casa frente al Oviedo.