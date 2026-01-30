Willy Agada, principal novedad en la lista del Real Zaragoza para viajar a Albacete

Willy Agada, que fue inscrito ayer en La Liga, es la principal novedad en la lista del Real Zaragoza para viajar a Albacete. El delantero nigeriano se estrena en una convocatoria tras llegar a la capital aragonesa el pasado domingo. Rubén Sellés se lleva a 24 jugadores con la incógnita de qué jugador ocupará el lateral izquierdo ante las ausencias de los dos efectivos del primer equipo.

El principal problema para el técnico valenciano surge en el costado izquierdo de la defensa. Sellés no puede contar con el lesionado Pomares, que se ha caído de la convocatoria tras arrastrar unas molestias en la cadera, ni tampoco con Tasende, que vio la quinta amarilla en el pasado fin de semana contra el Castellón tras afianzarse en el lateral desde el choque fuera de casa contra el Burgos.

Convocatoria Real Zaragoza para el duelo contra el Albacete. / Real Zaragoza

A estas dos bajas hay que añadir la ausencia de hasta cuatro futbolistas más. Paulino, Soberón y Radovanovic continúan recuperándose de sus lesiones y Marcos Cuenca se lo pierde tras ver la roja directa contra el Castellón. Barrachina, Lucas Terrer, Pinilla y Obón son los cuatro jugadores del filial elegidos por el técnico valenciano para completar la lista del primer equipo. Los únicos dos fichajes del Real Zaragoza en esta mercado de invierno ya tienen dorsales asignados. Rober González lucirá el dorsal 11, que lucía Samed Bazdar hasta su salida a Polonia, y Willy Agada se queda con el 22.