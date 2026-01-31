El adiós de una joya de la cantera del Real Zaragoza. La retirada asoma ya para Luis Carbonell

Luis Carbonell, salvo giro que ya nadie espera, deja el fútbol. El delantero, de 22 años, y al que las lesiones han perseguido en los últimos tiempos no va a seguir jugando en el Real Zaragoza, que le da la baja federativa y que le va a ayudar en el proceso para lograr la declaración de invalidez después de que haya sufrido una nueva lesión, esta en la rodilla derecha, en el menisco, y que tenga que pasar de nuevo por el quirófano. Carbonell ocupa dorsal del B, aunque su contrato es del primer equipo, y va a dejar esa ficha libre (el filial va a tener tres disponibles con la de Manu Sesé, que se va al Utebo) en este final de mercado de enero.

El futbolista se lesionó en enero del año pasado en su cesión al Ejea y estuvo sin jugar por un problema en su rodilla izquierda, de cartílago, que le dejó fuera lo que restaba de temporada, para decidir operar en un primer momento y después, ya en agosto, realizar un tratamiento conservador, quedándose en el Deportivo Aragón para cumplir el año de contrato que le restaba. El delantero se puso a tono físico (otro de sus grandes hándicaps en los últimos tiempos) y hasta jugó algunos minutos en cuatro partidos con el Aragón en octubre (Alfaro, Tudelano, Náxara y Amorebieta), aunque en diciembre se lesionó en la rodilla derecha y ahora mismo la decisión pasa por dejar el fútbol.

El Zaragoza, que ha tenido un comportamiento ejemplar con el punta en estos meses, le va a ayudar en ese proceso y la idea es incluso que se saque los títulos de entrenador y en algún momento pueda regresar a la Ciudad Deportiva en ese puesto, pero ahora lo inminente es esa operación de rodilla.

Luis Carbonell, con la equipación de esta temporada. / REAL ZARAGOZA

Carbonell llegó a debutar en el primer equipo con Iván Martínez (fue su entrenador en el filial y en el juvenil zaragocista y después en el Ejea) en la temporada 20-21, con dos partidos (ante el Almería y el Sporting, donde jugó 24 minutos con solo 17 años), y después ha repetido cesiones al Castilla, aunque solo jugó en el juvenil madridista y el club blanco no ejecutó la opción de compra en 2023, el Teruel, el Tudelano y el Ejea. Con el equipo cincovillés logró el ascenso a Segunda RFEF en la 23-24 y estuvo en la pasada campaña, jugando solo hasta principios de enero, cuando se lesionó en la rodilla.

El Zaragoza, cuando lo cedió al Real Madrid en 2021, le hizo un contrato hasta 2026, por cuatro años más si el club blanco no ejecutaba la opción, por lo que le resta de vínculo hasta junio y se va a llegar a un acuerdo para resolver el mismo y que el futbolista deje de pertenecer a la entidad.

Noticias relacionadas

Carbonell era uno de los delanteros de más nivel de y la estrella del Zaragoza juvenil que disputó la Youth League, pero su rendimiento se ha estancado por muchos factores, también las lesiones. En febrero de 2021, tras debutar en el primer equipo, se lesionó con el Aragón en el menisco externo de la rodilla derecha, donde ya se había lesionado en 2019, y ahora vuelve a caer en esa articulación.