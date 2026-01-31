La crónica del Albacete-Real Zaragoza (2-0). El regreso de la momia

El Real Zaragoza cayó en el Carlos Belmonte en un partido que recordó al de sus peores pesadillas, un encuentro terrible en el que el equipo de Rubén Sellés fue muy inferior a su enemigo y volvió a devolver a la cruda realidad de su momento. Fuera de casa había mejorado el nivel, pero en Albacete soltó un choque horroroso en el que al Albacete le bastó salir más enchufado y aprovechar las concesiones zaragocistas para noquear a un equipo que fue la misma momia, el mismo muerto viviente que aquel día en Granada y que ahora con Sellés gana muy poco, poquísimo para salir de abajo, donde está condenado.

Una victoria en ocho jornadas suma el Zaragoza, frenado en su reacción por su debilidad en casa y que en Albacete regresó a su peor faz viajera en un partido que deja lesionados (Kodro o Guti), mensajes sin sentido de un Sellés que ha perdido el rumbo, al que se le ha caído el equipo que reconstruyó y que en el Belmonte jugó a entrenador en el once, apostando después por canteranos (Terrer y Barrachina) con pesos pesados en el banquillo, y la imagen de un bloque desnortado que vuelve a dar la impresión de irse a Primera RFEF sin remedio.

Revolucionó el once Rubén Sellés con seis novedades y un cambio de dibujo también para pasar al 4-1-4-1 con Paul Akouokou de faro en el medio y Rober debutando como interior junto a Guti para que Sebas Moyano y Francho ocuparan los carriles. El Zaragoza salió mirando a otro lado, para que el Albacete, parapetado en tres centrales y dos carrileros muy ofensivos, con un punto más de intensidad y agresividad en la presión, le mandara el primer guantazo nada más salir.

Valverde y el despiste de Aguirregabiria propiciaron un centro que fue a parar a los pies de Fran Gámez, con Tachi marcando con la mirada, y su centro lo cabeceó Agus Medina a placer en una concatenación de desajustes defensivos que retrataron a un Zaragoza al que no le salvó el fuera de juego muy ajustado tras decidir el VAR.

Aún tuvo otra Agus Medina, a centro del omnipresente Valverde, para hacer el segundo y el Zaragoza rozaba lo vergonzoso en un primer cuarto de hora para olvidar antes de que el Albacete bajara un poco el nivel y le diera el balón a los zaragocistas, que tienen en la pelota a un frecuente enemigo. Con Tachi e Insua mandando envíos a ninguna parte, con muchos jugadores sin aparecer y sin que la presión tras pérdida fuera efectiva, el Albacete vivía muy cómodo con su ventaja y con un enemigo sin ideas.

El equipo salió desenchufado y encajó pronto, fue un desastre en defensa y asomó demasiado poco en ataque, con un juego plano y que en muchos momentos ni compitió en el Carlos Belmonte

Un mal centro de Francho tras buen pase de Rober fue la primera y casi sensación de peligro zaragocista y entonces ya iban 37 minutos para que el tramo final aumentara la sensación de impotencia del equipo, lento, sin soluciones, sin rapidez en la circulación, con una banda izquierda recortada y con la derecha sin el acierto que Aguirregabiria y Francho mostraron antaño, con pocos desmarques y menos intención para que Mariño ni tuviera que estrenar sus guantes cuando la cita llegó al descanso con el Zaragoza tirando otro primer tiempo, lo que no es novedad. Lo hizo ante Sanse y Castellón.

No movió nada Sellés en el descanso y solo lo hizo a los pocos minutos con un triple cambio para apostar por Bakis, Saidu y Keidi Bare, manteniendo el dibujo y poco cambió. El Zaragoza tenía más el balón y Bakis, en un buen pase de Juan Sebastián, pudo empatar, pero Mariño le sacó el balón antes de que Valverde retratara a Aguirregabiria para que Jefté sentenciara el pleito en el 55 totalmente solo para rematar. Aún tuvo otra Valverde tras una contra de Agus y Jefté falló un cabezazo con todo a favor mientras el Zaragoza era un canto al desastre en el que Saidu decidió intentarlo y casi sorprendió a Mariño en un tiro que se envenenó.

Fue un espejismo, lo mismo que un doble remate de Bakis tras un córner con Sebas Moyano solo. Para entonces, Sellés tiró de Barrachina en el lateral izquierdo y de Terrer en el medio con Valery y Toni Moya (este de molestias desveladas por Sellés en el banquillo, por no hablar de Dani Gómez, al que desde hace semanas se le s está presionando para que salga este enero y el que pierde es el equipo. La lesión de Guti al intentar un remate y notar molestias en la rodilla terminó de poner un panorama que es muy negro para un Zaragoza que volvió a sus miserias y que sigue penúltimo, al que le quedan 17 jornadas. El tiempo se agota y la momia volvió en todo su esplendor para que la sensación de pánico solo pueda ser absoluta para el zaragocismo. Se diría que en el club, con solo dos fichajes en este enero, y en la plantilla no lo es tanto. O por lo menos lo disimulan muy bien.