Francho, jugador del Real Zaragoza: "Estamos jodidos, no podemos salir así a los partidos"

Una vez más, Francho Serrano fue el que compareció ante los medios al final del partido para dar la cara tras el bochornoso partido del Real Zaragoza en Albacete. El capitán, en declaraciones a Aragón Deporte, lamentó "la situación y la imagen" ofrecida por el equipo, que cayó derrotado (2-0) en tierras manchegas tras encajar un gol en los primeros compases del choque y ofrecer un recital de despropósitos después.

El canterano reconoció, en este sentido, que "no podemos salir así a los partidos" y aseguró que el vestuario está tocado: "Estamos jodidos y dolidos pero ya pensamos solo en competir y ganar al Eibar".