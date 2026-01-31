Jesús Vallejo, tras el partido ante el Real Zaragoza: "Tienen jugadores que merecen la pena y lo dan todo por la camiseta"

Jesús Vallejo, canterano y excapitán del Real Zaragoza, ha valorado, una vez finalizado el encuentro entre su actual equipo, el Albacete Balompié, y el conjunto blanquillo, el buen hacer de Rubén Sellés desde su llegada al banquillo, así como el del resto del club aragonés. "Tienen jugadores que merecen la pena y lo dan todo por la camiseta", ha asegurado ya con los tres puntos en el bolsillo.

Jesús Vallejo, tras el partido entre el Albacete y el Real Zaragoza en el Belmonte. / LaLiga

El central reconoce que se ha producido una reacción en la capital aragonés con respecto a una situación anterior que dejaba al Real Zaragoza prácticamente descendido. "Veo cosas buenas en el equipo. Ha hecho un buen trabajo en el sentido de que antes parecía que estaba supercomplicado y dieron pasos adelante para acercarse a esos puestos", ha afirmado Vallejo.

El zaguero ha visto con buenos ojos la imagen del conjunto blanquillo en algunos tramos del partido, en los que ha considerado que peligraba la victoria de su equipo: "Nos han tenido acorralados en los minutos finales sacando diferentes situaciones". Al aragonés le ha gustado en especial la actuación de varios jugadores, "con Rober jugando bien" en la que ha sido la última incorporación del Zaragoza al once titular.

Por último, ha asegurado que desde su posición ha disfrutado de lo que ha sido "una buena tarde de futbol" y reconoce que está acostumbrado a enfrentarse a equipos en los que ha militado: "Como profesional te preparas para cualquier tipo de partido, con el Real Madrid ya lo he vivido". Para el futbolista, ha sido un día para celebrar: "Yo lo disfruto en el campo, me quedo con eso. Ha venido mucha gente de mi familia de Zaragoza a verme".