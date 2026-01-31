Manu Sesé deja el Real Zaragoza libre y ficha por el Utebo

Manu Sesé, jugador clave la pasada temporada en el División de Honor Juvenil, abandona la disciplina del Real Zaragoza libre y ha firmado por el Utebo de Segunda RFEF.

El extremo no estaba contando con muchos minutos a las órdenes de Emilio Larraz en el Deportivo Aragón y buscará más continuidad con Juan Casajús en el Utebo, que comparte grupo con el filial blanquillo.

"El Real Zaragoza y Manuel Sesé han alcanzado un acuerdo para finalizar la relación contractual que les unía. Sesé, que destacó la temporada pasada en el DHJ de Javier Garcés, ha participado este curso en 12 partidos con el Deportivo Aragón. El extremo pone ahora fin a su etapa en el Deportivo Aragón y desde el Real Zaragoza le damos las gracias a por su profesionalidad y compromiso", dijo el Real Zaragoza en el comunicado oficial de su salida.

Esta baja se une a la de Luis Carbonell, que tiene que volver a ser operado, se va a tramitar su baja federativa y se va a retirar del fútbol casi con toda seguridad. Además, incorporó a Hugo Goñi e Izan Muñoz.