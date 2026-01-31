Preocupa la rodilla de Guti, que se retiró con molestias

Raúl Guti se tuvo que retirar en el minuto 77 después de intentar un remate que fue tapado por dos jugadores del Albacete y en el que notó molestias en la rodilla derecha nada más apoyar el pie. El centrocampista se lesionó en la rótula de esa articulación, afectando al tendón rotuliano, en febrero de 2024, ante el Sporting, en el primer partido tras su primera vuelta al equipo, cedido por el Elche, ya que en febrero del año pasado ya regresó en propiedad al Real Zaragoza.

Desde entonces es habitual que juegue con una cinta kinesiológica en la zona, como la que llevaba en Albacete. El jugador ya fue baja en Ceuta en la primera vuelta por molestias en esa rodilla. Guti notó el dolor nada más apoyar la pierna y pidió el cambio, quedándose en el suelo después y siendo ayudado a retirarse por el médico y el fisio del Zaragoza, con un evidente gesto de preocupación en el banquillo después.

«Es pronto para hablar de un parte médico. Ha sido tras el golpeo, parecía que salió ileso y ha sentido algo al caminar y vamos a ser cautos en el diagnóstico. Necesitamos jugadores que puedan competir 90 minutos, tengan 17 o 40 años. El que no pueda competir, se sentará y entrará otro. No vamos a poner excusas"», dijo Sellés sobre Guti.

Toni Moya y Kodro

El técnico quitó importancia a las molestias en el isquiotibial, donde iba vendado, de Kenan Kodro, que fue relevado, y desveló que Toni Moya, que no jugó, no lo hizo por molestias en la rodilla, además de aclarar que Saidu no había sido titular tras haber arrastrdo algún problema esta semana. En la enfermería zaragocista están Soberón, Pomares, Paulino y Radovanovic. Pomares, con molestias en la cadera, y Soberón, cerca de superar una lesión en el sóleo, podrían estar ante el Eibar, donde seguro que volverán los sancionados Cuenca y Tasende.