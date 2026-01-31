La previa del Albacete-Real Zaragoza: Se buscan Quijotes en La Mancha

No hay mejor lugar para ser Quijote que La Mancha. El Real Zaragoza, famélico y frágil como el ingenioso hidalgo, necesita la misma dosis de valentía que llevó al gran Alonso Quijano a batallar contra molinos de viento a los que la mente del caballero convirtió en gigantes. El conjunto aragonés se presenta en Albacete a paso lento y algo confundido después de que a su gran hazaña en Santander le hayan seguido dos chapuzas de consideración en las que apenas logró salvar el pellejo sin haberlo merecido. La decepción, en todo caso, tiene más que ver con las sensaciones, horrendas en las primeras partes frente a Real Sociedad B y Castellón, lo que estuvo a punto de tirar por el sumidero ambos partidos. Y no está el Zaragoza como para tirar nada.

Pero los aragoneses, es cierto, se transforman cuando salen de casa. Le sienta mejor al equipo de Sellés apartarse de la iniciativa y el balón para encomendarse a los espacios y la contra. Así brilló ante el Racing y de ese mismo modo se libró de milagro de una derrota frente al Castellón, que había merecido golear antes del descanso pero que no pudo después con un Zaragoza granítico sobre cinco defensas.

Esa misma formación de tres centrales en el Albacete será la que medirá esta tarde la actual figura de un equipo que, para variar, afronta la cita con numerosas bajas, sobre todo atrás, también para variar. A la sanción de Tasende se une la baja de Pomares, lo que, sumado a la lesión de Radovanovic, reduce todavía más la parcela en la que el Zaragoza es más frágil y en la que, sin embargo, siguen sin llegar refuerzos. Por cuarto mercado consecutivo, el centro de la defensa se deja para el final en la lista de la compra, a pesar del fiasco de anteriores ventanas. Txema Indias sabrá. O no. El reencuentro con Jesús Vallejo, de vuelta tras haber superado sus problemas físicos, obliga a preguntarse otra vez por lo que pudo ser y no fue por obra y gracia del propio Indias y de Gabi.

Mientras, el Albacete espera con un aspecto bien elegante. Se encuentran los manchegos en el mejor momento del curso, con tres partidos seguidos sin perder, dos sin encajar goles y con seis puntos de renta sobre un descenso al que ya miran sin vértigo. La fiesta, además, se completa con la visita, en apenas unos días, del Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Así que las cosas no pueden ir mejor por el Carlos Belmonte, que aún se relame tras la histórica noche vivida hace unos días, cuando su Alba fue capaz de echar al Real_Madrid del torneo del KO.

El choque, de este modo, enfrenta dos estados de ánimo. La euforia local contra el ataque de nervios constante que sufre un Zaragoza que acumula cuatro meses en zona de descenso y que cuando ha tenido que dar ese golpe de autoridad exigido a los que luchan por su vida, lo ha dado hacia atrás. Claro que el partido se juega lejos del Ibercaja Estadio, lo que supone una buena noticia para un conjunto aragonés desastroso en su feudo y más solvente fuera, donde suma más puntos que en casa.

Se impone gallardía, coraje y alma. La situación obliga a tirar de todo ello para salir airoso del primero de una serie de envites clave que dictarán sentencia. Una victoria en los últimos siete partidos invalida cualquier amago de sacar pecho, sobre todo, cuando el agua llega al cuello.

Se buscan Quijotes en La Mancha, donde el Zaragoza debe desterrar toda la cobardía que le desnudó en los dos últimos partidos. El Albacete, que sufre las bajas de Pepe Sánchez, Higinio, Jon García y el exzaragocista Lluís López, recién llegado al Belmonte, espera con aspecto de gigante, pero, a estas alturas, el Zaragoza ya no puede confundirse más. Con su nuevo delantero, Agada, ya en la lista, está obligado a pasar al ataque. Como un valiente.

Alineaciones probables

Albacete Balompié: Mariño, Fran Gámez, Vallejo, Carlos Neva, Moreno, Jonathan Gómez, Pacheco, Valverde, Meléndez, Agus Medina y Betancor.

Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, Insua, Saidu, Juan Sebastián, Guti, Keidi Bare, Francho, Valery, Rober y Kodro.