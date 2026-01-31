El uno a uno del Real Zaragoza. Suspenso general en un partido para olvidar
Ni uno de los jugadores del Zaragoza firmó una actuación para el aprobado, que rozaron Juan Sebastián y algunos de los que salieron del banquillo, como Saidu, Terrer o Barrachina. Muy mal nivel general
El partido dejó muy pocas noticias positivas en las actuaciones de los jugadores del Real Zaragoza, donde Juan Sebastián, pese a jugar fuera de sitio, mantuvo el tipo, sin llegar al aprobado y también las salidas desde el banquillo de Saidu, Terrer o Barrachina ofrecieron al menos un aspecto digno en el mal tono general, con muy mal partido de los dos centrales, Insua y Tachi, de Aguirregabiria, Francho, Guti, que acabó lesionado, Kodro o Sebas Moyano.
Esteban Andrada | 3 |
Vendido. No pudo hacer nada en los dos goles, aunque al menos evitó otro de Jefté.
Aguirregabiria | 0 |
Desbordado. Notó su parón y Valverde le retrató en los dos tantos y en otros momentos.
Insua | 0 |
Flojo. Dio un recital de mala colocación y de dudas atrás en su peor partido aquí.
Tachi | 0 |
Paupérrimo. Fue un dolor con el balón y en las marcas y aun así jugó los 90 minutos
Paul Akouokou | 2 |
Escaso. Se le notó falto de ritmo y no dio apenas estabilidad en el medio.
Guti | 0 |
Lesionado. Acabó con dolor en la rodilla tras un partido demasiado intrascendente.
Francho Serrano | 2 |
Perdido. Ni las ganas le salvan esta vez, ni un buen centro en un mal día.
Rober González | 2 |
Disminuido. De más a menos en el partido y en su debut, nulo tras el descanso.
Sebas Moyano | 0 |
Reducido. No dio en su regreso al once un motivo para esa vuelta. Muy flojo.
Kenan Kodro | 0 |
Solitario. No se le vio apenas, ahogado entre los centrales del rival y sin balones.
También jugaron
Keidi Bare. Equivocado |0|
Bakis. Negado |0|
Saidu. Intenso |4|
Barrachina. Cumplidor |4|
Terrer. Relevo |4|
- La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou
- El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
- Agada... y un 9 al final del mercado del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza resiste y suma un gran punto contra el Castellón (0-0)
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Andreu Fontás y su visión de Willy Agada: 'Es una roca, lo sufrí mucho en los entrenamientos
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda