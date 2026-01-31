El uno a uno del Real Zaragoza. Suspenso general en un partido para olvidar

El partido dejó muy pocas noticias positivas en las actuaciones de los jugadores del Real Zaragoza, donde Juan Sebastián, pese a jugar fuera de sitio, mantuvo el tipo, sin llegar al aprobado y también las salidas desde el banquillo de Saidu, Terrer o Barrachina ofrecieron al menos un aspecto digno en el mal tono general, con muy mal partido de los dos centrales, Insua y Tachi, de Aguirregabiria, Francho, Guti, que acabó lesionado, Kodro o Sebas Moyano.

Esteban Andrada | 3 |

Vendido. No pudo hacer nada en los dos goles, aunque al menos evitó otro de Jefté.

Aguirregabiria | 0 |

Desbordado. Notó su parón y Valverde le retrató en los dos tantos y en otros momentos.

Insua | 0 |

Flojo. Dio un recital de mala colocación y de dudas atrás en su peor partido aquí.

Tachi | 0 |

Paupérrimo. Fue un dolor con el balón y en las marcas y aun así jugó los 90 minutos

Paul Akouokou | 2 |

Escaso. Se le notó falto de ritmo y no dio apenas estabilidad en el medio.

Guti | 0 |

Lesionado. Acabó con dolor en la rodilla tras un partido demasiado intrascendente.

Francho Serrano | 2 |

Perdido. Ni las ganas le salvan esta vez, ni un buen centro en un mal día.

Rober González | 2 |

Disminuido. De más a menos en el partido y en su debut, nulo tras el descanso.

Sebas Moyano | 0 |

Reducido. No dio en su regreso al once un motivo para esa vuelta. Muy flojo.

Kenan Kodro | 0 |

Solitario. No se le vio apenas, ahogado entre los centrales del rival y sin balones.

También jugaron

Keidi Bare. Equivocado |0|

Bakis. Negado |0|

Saidu. Intenso |4|

Barrachina. Cumplidor |4|

Terrer. Relevo |4|