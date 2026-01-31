Reparto de puntos entre el CD Ebro y el Deportivo Aragón en el derbi zaragozano (1-1)
El conjunto arlequinado se ha puesto por delante en la primera parte y los de Emilio Larraz han reaccionado en la segunda para rascar un empate
El derbi zaragozano se ha resuelto con reparto de puntos entre el CD Ebro y el Deportivo Aragón. El conjunto arlequinado se puso por delante en la primera parte y los de Emilio Larraz consiguieron reaccionar en la segunda para rascar un empate a domicilio.
Con el punto, el filial del Real Zaragoza se mantiene en penúltima posición, con 16, y sigue viendo la salvación muy complicada y a siete de distancia, a falta de varios partidos por disputarse esta jornada. El Ebro, por su parte, sigue en mitad de tabla y se coloca momentáneamente a cinco puntos de los puestos de playoff. Además, los de Javier Genovés se preparan para otro derbi aragonés el próximo fin de semana en campo de la SD Ejea.
Mañana será el turno de los otros dos equipos aragoneses en Segunda RFEF. En el Grupo 3, el Barbastro recibirá a las 11.30 horas al Poblense con la necesidad de sumar de tres para salir del descenso, mientras que, en el Grupo 2, el Utebo jugará en casa a las 17.00 horas contra el Naxara con la intención de acercarse de nuevo al liderato.
- La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou
- El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
- Agada... y un 9 al final del mercado del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza resiste y suma un gran punto contra el Castellón (0-0)
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Andreu Fontás y su visión de Willy Agada: 'Es una roca, lo sufrí mucho en los entrenamientos
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda