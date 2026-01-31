Reparto de puntos entre el CD Ebro y el Deportivo Aragón en el derbi zaragozano (1-1)

El derbi zaragozano se ha resuelto con reparto de puntos entre el CD Ebro y el Deportivo Aragón. El conjunto arlequinado se puso por delante en la primera parte y los de Emilio Larraz consiguieron reaccionar en la segunda para rascar un empate a domicilio.

Con el punto, el filial del Real Zaragoza se mantiene en penúltima posición, con 16, y sigue viendo la salvación muy complicada y a siete de distancia, a falta de varios partidos por disputarse esta jornada. El Ebro, por su parte, sigue en mitad de tabla y se coloca momentáneamente a cinco puntos de los puestos de playoff. Además, los de Javier Genovés se preparan para otro derbi aragonés el próximo fin de semana en campo de la SD Ejea.

Mañana será el turno de los otros dos equipos aragoneses en Segunda RFEF. En el Grupo 3, el Barbastro recibirá a las 11.30 horas al Poblense con la necesidad de sumar de tres para salir del descenso, mientras que, en el Grupo 2, el Utebo jugará en casa a las 17.00 horas contra el Naxara con la intención de acercarse de nuevo al liderato.