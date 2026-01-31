Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Si competimos como hoy, no vamos a salvarnos"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, se ha mostrado descontento con la imagen del equipo en el choque ante el Albacete, en especial, con la vista durante la primera mitad del encuentro. «No podemos salir a ver qué hace el rival. No salir a no representarnos, a no ser el Real Zaragoza, como hemos hecho la primera parte. Tendré que afinar el mensaje», afirma.

El técnico está convencido de que la mala dinámica del conjunto blanquillo en las últimas semanas viene marcada por esta falta de competitividad y está dispuesto a buscarle un remedio cuanto antes. «No es una casualidad, es una tendencia y hay que cambiarla». Además, añadió, el Zaragoza debe conseguir una reacción si quiere seguir soñando con la permanencia: «Si competimos como hoy, no vamos a salvarnos», asevera.

Sin embargo, Sellés también asume responsabilidades por lo ocurrido en el Carlos Belmonte y reconoce que es trabajo suyo darle la vuelta la situación: «Mi equipo no ha sido competitivo y tengo que cambiarlo. Desde mi posición, sé que es mi responsabilidad. Hoy levanto la mano», subrayó.

Rubén Sellés da indicaciones a Keidi Bare en el partido ante el Albacete. / Carlos Gil-Roig

Sobre la revolución en el once, con seis cambios respecto a la semana pasada, explica Sellés que sus decisiones están muy marcadas por la disponibilidad. «Vengo condicionado por una serie de situaciones de jugadores que no han podido jugar. Tasende estaba suspendido, Keidi con molestias, Saidu no ha podido entrenar bien esta semana también por molestias».

Pese a la cara mostrada, Rubén Sellés está convencido de que el equipo no está en su peor momento de la temporada y mandó un mensaje de incertidumbre sobre el futuro: «No creo que hayamos tocado fondo. Lamentablemente, siempre se puede tocar un poco más». No obstante, el objetivo del Real Zaragoza, confirmó el técnico, sigue a la vista. «Estamos en una distancia que podemos salvar, pero es un toque de atención para que nos demos cuenta de que hay algo que tenemos que cambiar», comentó.

Rubén Sellés da indicaciones a sus jugadores en el Carlos Belmonte. / Carlos Gil-Roig

Sobre la llegada de fichajes en lo que resta de mercado invernal, si bien dejó la puerta abierta a algún refuerzo, aseguró que no espera nada concreto. «Ya he hablado mucho sobre el tema. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero el límite salarial es el que tenemos. Es una situación que aceptamos». Aun así, mantiene confianza plena en su actual plantilla: «Nosotros podemos competir».

Con respecto a la posición que reforzaría en caso de encontrar una opción viable, el entrenador lo tiene claro: «Siempre hemos hablado de un defensor». El técnico también valoró los «destellos de calidad individual» en el debut de Rober González y explicó que el jugador acabó «acalambrado porque venía de no jugar tantos minutos».

El Real Zaragoza volvió a vivir con el segundo gol «una situación que no es nueva» al encajar tras una ocasión fallada. «Cuando un equipo está ahí abajo es porque no es determinante en las áreas. Son ocasiones de vida o muerte», recalcó Sellés. Por último, incidió en que la clave está en el esfuerzo y no en los fichajes: «Si me dan a elegir entre un atacante o un defensor, elegiría tener un equipo competitivo, como si quiere ser un utillero».