Sellés también se condena. La contracrónica del Albacete-Real Zaragoza

El descomunal sonrojo y la vergonzosa actuación del Real Zaragoza en los tres últimos partidos tienen a Rubén Sellés como uno de los principales responsables. Se ha caído con todo el equipo y se le ha caído todo el equipo. Ambas cosas. El entrenador, el único asidero al que se aferraba el zaragocismo con uñas y dientes hasta hace nada, ha dejado de ser una solución para pasar a formar parte de un problema mayúsculo: la colosal incompetencia que envuelve actualmente al Real Zaragoza. De arriba a abajo. Aquí y allá. En el campo y en los despachos. En las oficinas y en la banda. En el primer equipo y en la Ciudad Deportiva. El club es un desastre porque sus dirigentes y los que tienen algún poder de decisión también lo son. Nadie hace bien su trabajo en una entidad que lleva años despeñándose sin que nadie sea capaz de frenar una caída que amenaza con sacarle del fútbol profesional.

Una incompetencia colosal envuelve a todos los estamentos del club

La lista de condenados es amplia. Se diría, de hecho, que casi nadie se salva. Ni una plantilla incapaz ni, desde luego, el director deportivo que engendró semejante despropósito. Tampoco, por supuesto, sus superiores. Ya no quedan héroes. Porque la única esperanza era Sellés y lo que el técnico ha perpetrado en los tres últimos encuentros ha lapidado todo lo que él mismo había sido capaz de construir, sobre todo, esperanza. Inconcebible después de aquella magistral lección en Santander en un partido que ahora parece de otro mundo. Aquello parecía el punto de inflexión definitivo en el resurgir, pero ha sido todo lo contrario: el inicio de una muerte lenta.

Ha pasado Sellés de derrochar lógica y sentido común a perderse en despropósitos, como pasar de no cambiar nada (casi el mismo once en los dos partidos previos) a cambiarlo todo (seis cambios) en Albacete. Futbolistas (Valery, Gomes o Moya) que pasan de la titularidad a no jugar nada y otros recién llegados (Rober) que se pegan 90 minutos sobre el césped. Bakis es la alternativa a la lesión de Kodro mientras el señalado Dani Gómez se queda todo el partido en un banquillo con 2-0 en el marcador. No es de recibo. Como no lo es acabar con una defensa integrada por Juan Sebastián, Tachi, Saidu y Barrachina para vergüenza de un director deportivo que ni siquiera contempló en verano a Vallejo cuando, cojo, es mejor que todos los centrales del primer equipo juntos. Nada ni nadie tiene sentido en este ignominioso Zaragoza. Y el único que parecía tenerlo, lo ha perdido.

Se le va la vida a una escuadra cuyo plan de ataque pasa por el balonazo desde el centro de la defensa o el saque de banda y que acumula tres primeras partes dignas de un equipo de laboral en las que impartió una lección de desidia, fragilidad y una insoportable incapacidad para generar, crear y amenazar. Se salvó de milagro ante Real Sociedad B y Castellón, pero sucumbió en Albacete. Se le llena a Sellés la boca con la palabra competir pero también él ha dejado de hacerlo. Una victoria en los ocho últimos partidos es una cosecha intolerable, pero más lo es la actitud de un equipo que los únicos tiros que ejecuta los dirige a sus pies y que afronta la lucha por la supervivencia sin sangre en el ojo. Y eso, que no se compra en el mercado, no lo perdona una afición que acumula demasiado tiempo ultrajada. Solo ella se salva de la condena, pero solo ella acabará condenada.