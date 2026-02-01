El análisis de Nikola Cumic: "Es un jugador que entra por los ojos"

Una pretemporada y el inicio del curso, entre principios de agosto y septiembre de 2023, coincidió Nikola Cumic con Ranko Popovic, exentrenador en el Real Zaragoza en la 14-15 y en la 15-16. Lo hicieron en la Vojvodina tras la 22-23, donde el futbolista en el curso anterior dio su mejor versión, con 33 partidos y 14 goles y 5 asistencias para llegar a ser internacional con Serbia y que el Rubin Kazan lo fichara a mediados de septiembre en 2023 con 1,5 millones de por medio, después de iniciar la temporada 23-24 en el equipo serbio, con 8 partidos, dos goles y dos asistencias a las órdenes de Popovic antes de poner rumbo a Kazan. "El Zaragoza yo creo que acierta en su fichaje, no veo en el equipo un jugador del perfil de Nikola, ya que puede llegar bien y conectar con Kodro por ejemplo, nos va a dar esa verticalidad y velocidad que creo que al equipo le falta", asegura el entrenador serbio, ahora sin equipo. Mientras, Javi Fuego, capitán del Sporting en el que Cumic estuvo una temporada completa el análisis: "Tiene condiciones para sacarle bastante rendimiento, me parece un jugador muy válido para Segunda".

Cumic había llegado a la Vojvodina de dos cesiones consecutivas del Olympiacos en el Sporting y en el Lucerna para que el club serbio comprara su pase en propiedad. En esa temporada anterior a la llegada de Ranko se ganó Nikola el corazón de los hinchas de la Vojvodina y acabó siendo el capitán del equipo. "Es buen chico, muy trabajador, cuando empezamos a trabajar él tenía algún defecto a la hora de jugar, porque tenía un punto individualista y yo siempre le pedía las dos direcciones. Lo cierto es que trabajó duro y respondió fantásticamente a esa exigencia en el tiempo en que lo entrené", explica Popovic, que ya ha hablado con el jugador nada más hacerse oficial su llegada al Zaragoza.

Popovic: "Es un extremo derecho, aunque puede jugar a pierna cambiada, aunque creo que es mejor en su pierna natural. Es vertical, busca la portería, sabe asistir, tiene algo de gol y es desequilibrante, con regate"

"Era el capitán del equipo, un jugador muy importante, pero le salió una oferta de Rubin y, cuando ya estaba dando en el campo todo lo que le pedía y podía ofrecer, me llamó para solicitarme poder irse porque la propuesta era muy buena, le dije al presidente que teníamos que dejarlo ir, porque si no quería estar no íbamos a tener nada con él", añade Ranko, que define al futbolista como "un extremo derecho, aunque puede jugar a pierna cambiada, aunque creo que es mejor en su pierna natural. Es vertical, busca la portería, sabe asistir, tiene algo de gol y es desequilibrante, con regate. Es un jugador que entra por los ojos", resume.

Popovic: "Me ha comentado que llega con mucha ilusión y ganas, con el deseo de hacer muchos goles, por mi parte le ayudaré en todo lo posible para que su adaptación sea buena. De hecho, espero que no le cueste ese proceso al haber jugado en el Sporting ya"

La llamada tras fichar

Cumic llamó este domingo a Ranko Popovic pensando que este se encontraba en Zaragoza, donde el técnico al estar sin equipo tiene fijada su residencia, aunque estos días se encuentra en Serbia. "Le he dicho que la semana próxima nos veremos, me ha comentado que llega con mucha ilusión y ganas, con el deseo de hacer muchos goles, por mi parte le ayudaré en todo lo posible para que su adaptación sea buena. De hecho, espero que no le cueste ese proceso al haber jugado en el Sporting ya".

Noticias relacionadas

Javi Fuego: "Es de mucho desborde, de banda puro, puede jugar en las dos, aunque creo que en Rusia también ha jugado de segundo punta. Tiene buena salida con las dos piernas, aunque mejor cuando lo hace desde su derecha y es muy vertical, muy rápido"

Tímido e introvertido

Por su parte, Javi Fuego, capitán del Sporting en el que el ahora zaragocista estuvo la temporada 20-21 sin llegar a asentarse como titular, jugando 31 partidos oficiales, 17 de ellos de titular y estando a la sombra sobre todo de Aitor García y Manu García, también da una pincelada muy positiva del extremo. "Lo recuerdo muy introvertdo, aunque en el vestuario eso no supusiera ningún problema y trabajaba bien. Imagino que con la edad y tras haber sido padre esa faceta de la timidez la habrá mejorado, aunque era un chico muy educado, que entrenaba bien", asegura el excentrocampista, ya retirado y que ahora trabaja en la dirección deportiva de la Federación Asturiana de Fútbol, que añade sore sus cualidades que es un futbolista "de mucho desborde, de banda puro, puede jugar en las dos, aunque creo que en Rusia también ha jugado de segundo punta. Tiene buena salida con las dos piernas, aunque mejor cuando lo hace desde su derecha y es muy vertical, muy rápido".