Apenas una docena de jugadores en el entrenamiento del Real Zaragoza

Apenas una docena de jugadores del Real Zaragoza han participado en el entrenamiento compensatorio completado este domingo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y en el que los jugadores que tuvieron pocos minuto o no jugaron el domingo en Albacete se ejercitaron.

Además de los porteros, saltaron al césped Lucas Terrer, Valery, Pinilla, Agada, Gomes, Barrachina, Tasende, Saidu, Cuenca y Bakis, mientras que los que acabaron tocados en el Carlos Belmonte (Guti e Insua) están pendientes de someterse, sobre todo en el caso del canterano, a pruebas médicas destinadas a evaluar el alcance de una dolencia que les impidió acabar el encuentro. Preocupa especialmente la rodilla del canterano.

Los rostros serios presidieron un entrenamiento en el que Rubén Sellés dialogó durante un buen rato con los miembros de su cuerpo técnico. El equipo guardará descanso este lunes y volverá el martes al trabajo para comenzar a preparar el encuentro del sábado frente al Eibar, rival directo en la lucha por la permanencia.