Bazdar debuta con el Jagiellonia entre el frío y tras más de dos meses sin jugar
El delantero salió en el tramo final de la victoria de su equipo y se estrena con un triunfo. Su último partido de Liga había sido ante el Deportivo el 2 de noviembre
Samed Bazdar debutó con el Jagiellonia polaco, donde va a jugar cedido con opción de compra hasta junio, en el feudo del Widez Lódz, en el Widzewa Lódz Stadion, en un partido disputado en la tarde-noche del sábado con unas temperaturas bajísimas, con hasta 10 grados bajo cero, y el punta internacional bosnio volvió a tener minutos después de no jugar en Liga con el Zaragoza desde el 2 de noviembre ante el Deportivo en el Ibercaja Estadio.
Los últimos minutos de juego que había disputado fueron con Bosnia el 18 de octubre, ya que Sellés no le dio ni una opción en las últimas once jornadas antes de poner rumbo al Jagiellonia, con el que salió en el minuto 81 en lugar de Mazurek, que acababa de marcar el 0-3 en un partido que acabó con triunfo del equipo de Bialystock por 1-3 en el retorno de la Ekstraklasa tras el parón invernal.
El Jagiellonia está en la zona alta de la tabla y es segundo tras este triunfo, teniendo en cuenta que aún está también vivo en la Conference League. El equipo polaco tiene una opción de compra por Bazdar de dos millones de euros y en ese equipo está otro exzaragocista, Bernardo Vital, que se marchó traspasado en verano y que fue titular en este duelo.
Mientras, Pau Sans, cedido al KS Cracovia en esta semana puede debutar este lunes en el feudo del Bruk-Bet Termalica en el partido que cierra la 19ª jornada de la Ekstraklasa. Sans está también cedido y el club polaco tiene una opción de compra en junio, además de cómo en el caso de Bazdar pagar una cantidad por el préstamo y asumir su salario.
