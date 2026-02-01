Jano Monserrate da el salto y debuta en el Atlético. Así está marcado su traspaso desde el Real Zaragoza

En el minuto 72 del partido ante el Levante de ayer debutó Jano Monserrate en el primer equipo del Atlético, al que se marchó en enero de 2024 tras un traspaso en el que en global el Real Zaragoza puede recibir un total de 1,25 millones de euros, entre la cantidad fija ya ingresada, algo más de 400.000 euros, su inscripción como jugador del Atlético B (de momento está con ficha del juvenil, algo que apunta a cambiar pronto), que podría suponer otros 300.000, y su presencia en el primer equipo, que según algunas fuentes estaría establecida en dos paquetes de 10 partidos a razón de 250.000 euros cada uno. Además, el Zaragoza tendría un porcentaje de sus derechos.

De momento, el canterano zaragocista, una de las joyas de la Ciudad Deportiva e internacional sub-19, saltó al césped del Ciutat de Valencia en lugar de Nico González como sexto cambio del equipo por la conmoción que sufrió Sorloth, que hizo que se autorizara un relevo más en un partido que acabó con empate sin goles. Jano, desde la banda izquierda y en su puesto natural demostró su talento, aunque sin poder alterar el empate rojiblanco. El exzaragocista también se puede ubicar en la mediapunta o en la banda derecha entrando a pierna cambiada. El jugador se quedó en Valencia esta madrugada y ha viajado a Ibiza donde esta tarde juega el Atlético B, donde está convocado.

El mediapunta zaragozano se marchó en enero de 2024 cuando era capitán del equipo juvenil de División de Honor y ya internacional sub-18, es un mediapunta creativo, con capacidad de jugar en la banda, con desborde y con gol, uno de los mayores talentos de la cantera zaragocista. Su salida también propició la marcha de su padre, Álex, que era miembro de la secretaría técnica del club. Tenía contrato con el Zaragoza hasta 2025, no había acuerdo para renovar y clubs como el Betis, el Villarreal o el Inter lo querían fichar, pero lo logró el Atlético en una negociación rápida que llevó a cabo el entonces director general, Raúl Sanllehí.

El futbolista, que este miércoles pasado cumplió 20 años, firmó hasta 2027 como rojiblanco, emezando su andadura en el juvenil de Fernando Torres, con el que ganó la Liga y la Copa de Campeones en el tramo final del curso 23-24. El siguiente curso ya estuvo en el filial, de la mano también de Torres, y estuvo inscrito en la Champions, algo que por normativa no ha podido hacer este curso y además el verano pasado realizó la pretemporada a las órdenes de Simeone deslumbrando en el stage en Hong Kong. Hasta ahora y tras ir citado en varios partidos, hasta siete, no había podido debutar, pero lo hizo ante el Levante.

En esta temporada ha jugado en 18 jornadas, ocho de titular y 10 desde el banquillo, con dos goles, en el Atlético B en Primera RFEF, luciendo el dorsal 26, mientras que en el pasado curso disputó con el filial 26 partiddos de Liga en primera RFEF y otros cuatro de Youth League, con dos dianas también.