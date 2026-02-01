Limitaciones y urgencias, un cóctel explosivo en la recta final del mercado del Real Zaragoza

El terrible partido ante el Albacete no alteró la situación del Real Zaragoza en el mercado, en la recta final de una ventana de refuerzos que acaba mañana por la noche, a las 23.59 horas, a la que llega con dos fichajes (Agada y Rober González) y muchísimas limitaciones de espacio y económicas, con la prioridad de intentar completar la defensa con otro central zurdo y polivalente a poder ser y con la opción incluso de traer a un 9, con el sueño de Karrikaburu, tal y como ya desveló este diario, siempre presente y de momento lejano.

Para buscar esas entradas de jugadores es necesario que haya salidas porque ahora el Zaragoza no tiene ni una ficha profesional disponible, con 24 ocupadas y la situación de Álex Gomes, al que hay que hacer ficha A al acabar este mercado tras ejecutar de forma unilateral su contrato. La versión difiere entre lo que dice el club, que no ve colaboración en el jugador, y el entorno del futbolista, que asegura que la entidad no se ha dirigido a ellos para que mantenga el dorsal del filial renegociando el contrato ejecutado.

Gomes es la ficha 25 y el Zaragoza no tiene espacio, salvo para traer a un jugador con dorsal del B (tiene tres libres), es decir menor de 23 años y en ese sentido encajaba el centrocampista zurdo del Deportivo Rubén López, muy del gusto de Sellés y que suponía fútbol y polivalencia (apunta al Pontevedra), ya que ha actuado también de lateral izquierdo, un puesto que el técnico no ve bien cubierto y por eso en la prioridad de un central se busca que pueda actuar también de lateral, aunque eso no es sencillo. No hay muchos en el mercado.

Puric y el central zurdo

Con la opción de Puric (Atlético B), que n es zurdo pero ha jugado muchas veces en ese flanco del eje de la zaga, para el eje ya en la práctica descartada por la intransigencia de Fernando Torres, entrenador del filial rojiblanco,, el Zaragoza busca a toda prisa un central, pero necesita hueco para inscribirlo y no tiene demasiado margen para ello. Una posibilidad sería la baja federativa de Paulino, que lleva casi tres meses fuera por una lesión de rodilla y al que le quedan otros tantos tras la artroscopia a la que fue sometido. El extremo no pondría ningún obstáculo y hasta ha hecho llegar ese mensaje al club y a Sellés.

El fichaje de un delantero queda a expensas de la salida de Dani Gómez, que ayer volvió a no tener ni un minuto y al que se le está invitando a marcharse. Su entorno asegura que se va a quedar y su salida no es sencilla a estas alturas por sus altos emolumentos y porque no se quiere ir cedido y una rescisión no se va a afrontar. El Deportivo puede emerger como solución, pero aún no lo ha hecho y la vía del Sporting se cayó cuando el jugador sí la veía. Con Dani Gómez fuera, el Zaragoza iría a por un punta y Karrikaburu, cuyas condiciones de salida en la Real Sociedad eran imposibles hace unas semanas, se puede poner a tiro y cumplir el sueño de Indias con su cesión para el ataque.