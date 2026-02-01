Así llegó Nikola Cumic al Real Zaragoza: un fichaje en 48 horas

La cesión sin opción de compra de Nikola Cumic desde la Vojvodina al Real Zaragoza responde a la perfección a la definición de fichaje relámpago. El club aragonés empezó a gestar su llegada el sábado, apostando por reforzar la banda y con la baja médica de Paulino de la Fuente y la salida de Pau Sans y tras haber llegado ya Rober González en ese perfil de futbolista pegado a la cal, si bien en el emeritense también habita un mediapunta.

Txema Indias, que ya estuvo con el jugador como opción para el Leganés en 2021, cedido por el Olympiacos entonces (apostó al final por Randjelovic), llamó al extremo, concentrado con el Rubin Kazan en Turquía, en Antalya, tras hablar con los agentes y esa conversación convenció al futbolista, que ya tenía referencias del Zaragoza en su paso por el Sporting y que no le ha importado la delicada situación clasificatoria del equipo, en descenso y con una muy mala imagen en Albacete.

"Viene con la máxima ilusión, está muy feliz por regresar a España y sabe de la grandeza del club y de su historia, lo ve como una gran oportunidad", aseguran en su entorno. En el Rubin, la llegada reciente para el banquillo de Franc Artiga en lugar de Rashid Rakhimov había cambiado su rol y de ahí su salida en este tramo final del mercado.

De hecho, Cumic estaba muy cerca de llegar al Raków polaco y tenía ofertas de Grecia (Atromitos y Asteras Trípolis) ademas de otros clubs de Rusia, el Krylia Sovetov sobre todo, pero cuando se le abrió la puerrta del Zaragoza no quiso escuchar nada más. Y eso que el encaje de la operación no era sencillo, poque según algunas fuentes el salario del futbolistra en Rusia, donde el Rubin Kazan lo fichó desde la Vojvodina en septiembre de 2023 por 1,5 millones de euros, supera los 500.000 euros netos.

Viaja hoy desde Belgrado

El contrato de Cumic en Kazan es hasta 2027 y es importante porque fue una gran apuesta del club ruso en 2023, tras vivir su mejor año en la Vojvodina y ser internacional por Serbia. El Zaragoza no asume la mitad de esa ficha hasta junio, ni mucho menos, puesto que el salario es compartido y Cumic ha hecho un esfuerzo económico para cuadrar los términos económicos, renunciando a emolumentos.

La operación quedó perfilada en la mañana de este domingo, con un nuevo diálogo de Cumic con Indias y el futbolista viajó después de Antalya a Belgrado para reunirse con su familia antes de que este lunes vuele a primera hora de la mañana a Barcelona y llegue a Zaragoza después en AVE, en principio a primera hora de la tarde para pasar el examen médico. De hecho, en la operación quedan flecos por cerrar, aunque no importantes, y por eso se ha podido hacer el anuncio.