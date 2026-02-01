El Real Zaragoza se aleja de una salvación que ya está a 5 puntos

Nefasta jornada para los intereses zaragocistas. Las victorias de Granada y Huesca sobre rivales de la zona alta (Racing y Cádiz) y la bochornosa derrota del equipo de Sellés en Albacete provocan que la distancia respecto a la permanencia aumente hasta situarse en los cinco puntos que separan al Zaragoza de una salvación que ahora marca el Huesca, con 27 puntos.

Una victoria en ocho partidos ancla al conjunto blanquillo al fondo de una tabla clasificatoria que mantiene a los de Sellés en zona de descenso durante prácticamente todo el curso.

El sábado, el Zaragoza recibirá en el Ibercaja Estadio al Eibar que también ganó y que ya está a nueve puntos de los aragoneses, que afrontan ya cada cita como una final en su agónica lucha por la supervivencia.