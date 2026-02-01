El Real Zaragoza se aleja de una salvación que ya está a 5 puntos
Las victorias de Huesca y Granada aumentan la distancia con una permanencia cada vez más difícil
Nefasta jornada para los intereses zaragocistas. Las victorias de Granada y Huesca sobre rivales de la zona alta (Racing y Cádiz) y la bochornosa derrota del equipo de Sellés en Albacete provocan que la distancia respecto a la permanencia aumente hasta situarse en los cinco puntos que separan al Zaragoza de una salvación que ahora marca el Huesca, con 27 puntos.
Una victoria en ocho partidos ancla al conjunto blanquillo al fondo de una tabla clasificatoria que mantiene a los de Sellés en zona de descenso durante prácticamente todo el curso.
El sábado, el Zaragoza recibirá en el Ibercaja Estadio al Eibar que también ganó y que ya está a nueve puntos de los aragoneses, que afrontan ya cada cita como una final en su agónica lucha por la supervivencia.
- La recta final del mercado de fichajes del Real Zaragoza y el caso de Paul Akouokou
- El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
- Agada... y un 9 al final del mercado del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza resiste y suma un gran punto contra el Castellón (0-0)
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- Jesús Vallejo, tras el partido ante el Real Zaragoza: 'Tienen jugadores que merecen la pena y lo dan todo por la camiseta
- El adiós de una joya de la cantera del Real Zaragoza. La retirada asoma ya para Luis Carbonell
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña