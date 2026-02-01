El Real Zaragoza incorpora al extremo Nikola Cumic

El Real Zaragoza ha anunciado el fichaje de Nikola Cumic, extremo derecho del Rubin Kazan ruso que llega en calidad de cedido para reforzar la parcela atacante del equipo zaragocista, que no tiene fichas disponibles y va a dar la baja federativa a Paulino para disponer de la ficha de este jugador. ·"El Real Zaragoza y el Rubin Kazan han alcanzado un principio de acuerdo, a expensas del reconocimiento médico, para la cesión de Nikola Cumic al conjunto blanquillo hasta el final de la presente temporada", asegura la entidad en un comunicado.

Cumic (Uzice, Serbia, 20/11/1998) es un extremo que puede jugar por ambas bandas, así como de segundo punta y destaca por su velocidad y verticalidad. Internacional con la selección de Serbia en dos ocasiones y antes en la sub-21, Cumic tiene experiencia en diversas Ligas, incluida la Segunda División española en las filas del Sporting de Gijón en la temporada 2020-21. En aquella temporada, Cumic disputó 28 partidos de Liga (31 oficiales, 17 de titular, 14 en Liga) con el club gijonés, con un gol y una asistencia, donde su rol fue de suplente de Aitor García y de Manu García.

Del Sporting se marchó al Olympiacos griego, donde estuvo a las órdenes de Pedro Martins, mientras que su entrenador en el Sporting fue David Gallego. Después se marchó al Lucerna y a la Vojvodina antes de fichar en 2023 por el Rubin Kazan, que pagó 1,5 millones de euros por él.

Puede jugar en las dos bandas y es un extremo rápido e incisivo, de desborde, fuerte en el tren inferior y en el apartado físico. Es un jugador muy intenso y vertical, con gol, aunque no tiene en la técnica su mejor virtud, ya que es sobre todo de ir al espacio.

Este curso ha participado en 11 partidos con el Rubin Kazan entre Liga rusa y Copa, en los que ha proporcionado una asistencia. El futbolista está viajando ya a Zaragoza y mañana pasará las pruebas médicas. Su posición natural está en la banda derecha.