En Directo
Las últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo
El equipo aragonés afronta el final de la ventana invernal con un central como asignatura pendiente
El Real Zaragoza afronta las últimas horas del mercado de fichajes con deberes pendientes, como es habitual en el club aragonés. Un central es la prioridad absoluta para esta recta final, aunque tampoco se descarta alguna salida y otras incorporaciones, en función de las fichas y del límite salarial.
El gran problema del conjunto aragonés en este cierre de mercado sigue siendo el espacio, tanto económico como físico, en la primera plantilla. Con Álex Gómez a punto de pasar a tener ficha del primer equipo y con la salida de Dani Gómez más que parada, ocupar la ficha del lesionado Paulino asoma como la principal opción para liberar ese espacio. Una posibilidad que el propio futbolista ha sugerido al club.
El Real Zaragoza empieza a moverse en las últimas horas de mercado. El club aragonés ha anunciado a primera hora de la tarde de este domingo la llegada del extremo derecho del Rubin Kazan ruso Nikola Cumic, que llega en calidad de cedido para reforzar la parcela atacante del equipo zaragocista.
