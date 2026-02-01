Las últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo

El gran problema del conjunto aragonés en este cierre de mercado sigue siendo el espacio, tanto económico como físico, en la primera plantilla. Con Álex Gómez a punto de pasar a tener ficha del primer equipo y con la salida de Dani Gómez más que parada, ocupar la ficha del lesionado Paulino asoma como la principal opción para liberar ese espacio. Una posibilidad que el propio futbolista ha sugerido al club.