El análisis de Juan Larios. "Es un lateral muy ofensivo y en defensa le cuesta más"

Juan Larios fue uno de los primeros jugadores en llegar el verano pasado a la Cultural Leonesa, que había logrado el ascenso con Raúl Llona y que arrancó el curso con el mismo entrenador, que tuvo a sus órdenes al ahora lateral del Real Zaragoza, cedido hasta junio por el Southampton. "Es un jugador muy ofensivo, con buena pierna izquierda tanto para el centro como para asociarse, es muy rápido, tiene su punto fuerte en las conducciones y en la progresión hacia delante, lee bien el espacio y se incorpora con convicción", asegura el entrenador riojano, sin equipo tras ese ascenso con la Cultu y solo estar las seis primeras jornadas, siendo relevado por el Cuco Ziganda, con el que Larios jugó mucho menos, lo que propició que el Southampton cortara su cesión en este enero.

"En defensa le cuesta más, porque siempre ha tenido esa idea de ir hacia delante. Ha jugado también como carrilero en zaga de cinco, pero ahí tenía más problemas al estar más habituado a tirar para arriba, aunque se puede adaptar a esa posibilidad. No es un chico corpulento físicamente y eso le hace tener esa rapidez, pero también hace que sufra más en el cuerpo a cuerpo", añade Llona, que empezó contando mucho con lateral izquierdo nacido en la localidad sevillana de Tomares hasta la llegada para ese puesto de Roger Hinojo, cedido por el Espanyol y el que ha sido más fijo en el lateral del cuadro leonés desde su llegada, ya que ha jugado en 21 partidos de Liga de inicio: "Con Hinojo teníamos un perfil más defensivo y se complementaban ambos", explica el entrenador, que llegó a la Cultural en el verano de 2023.

"Es un profesional espectacular, de los primeros que llegan a entrenar, de los que más se cuidan y mejor llevan el entrenamiento invisible. Siempre aporta, siempre suma, con buen carácter, el primero que ayuda si no le toca jugar... Tiene una madurez impropia de su edad"

Con todo, Llona destaca sobre todo los valores profesionales y humanos de Larios, porque es un "chico con muchísima actitud, que siempre está preparado cuando le toca salir y con muchas ganas de competir. Tiene ilusión, hambre y las condiciones y el deseo de querer mejorar", espeta el exentrenador de la Cultural sobre las cualidades de un futbolista que "es un profesional espectacular, de los primeros que llegan a entrenar, de los que más se cuidan y mejor llevan el entrenamiento invisible. Siempre aporta, siempre suma, con buen carácter, el primero que ayuda si no le toca jugar... Tiene una madurez impropia de su edad (22 años), sin duda fruto de lo pronto que se marchó de casa".

"Estoy convencido de que con continuidad puede dar un rendimiento más elevado. Si en Zaragoza tiene las condiciones, las circunstancias y la confianza del entrenador puede dar un buen nivel seguro. Ahora va a llegar a un contexto distinto, en un club histórico que necesita salir de abajo y a ver cómo se adapta a esa presión"

Y es que Larios dejó la cantera del Sevilla en 2016 para irse a la del Bacelona y en 2020 al City, a la academia de los citizens, porque Pep Guardiola vio en él condiciones para un lateral de nivel para que en 2022 el Southampton le fichara por siete millones de euros y allí es donde coincidió con Rubén Sellés, que fue entrenador asistente y después primer técnico en la 22-23. En las últimas dos campañas, Larios ha pasado por problemas físicos que redujeron mucho su presencia en la Championship, pero en la actual temporada siempre ha estado a disposiciónb en la Cultural hasta que se corytó su cesión a mediados de enero.

"No nos dio tiempo a trabajar demasiado juntos tras mi salida, pero estoy convencido de que con continuidad puede dar un rendimiento más elevado. Si en Zaragoza tiene las condiciones, las circunstancias y la confianza del entrenador puede dar un buen nivel seguro", sentencia Llona, que recuerda que Sellés conoce bien a Larios del Southampton (de hecho es una petición expresa del míster zaragocista). "Ahora va a llegar a un contexto distinto, en un club histórico que necesita salir de abajo y a ver cómo se adapta a esa presión, pero las condiciones las tiene".