El bombazo de El Yamiq y la revolución de las revoluciones a la desesperada del Real Zaragoza

Por segundo mercado consecutivo, Txema Indias repitió su patrón de trabajo y usó el mismo modus operandi que en su estreno el pasado verano, esta vez condicionado por la complejísima situación deportiva del Real Zaragoza (a cinco puntos de la zona de la salvación) y por el encaje de bolillos que la SAD ha tenido que hacer para mover fichas y crear espacio salarial. El director deportivo lo ha hecho mal desde que firmó el pasado verano, pero complicarse la existencia no es una de sus prioridades. La realidad que vive le ha empujado hasta los extremos de los dos mercados de la campaña 25-26.

Indias cerró de nuevo varias operaciones en los últimos días, deprisa y corriendo, algunas ejecutadas por problemas sobrevenidos como el de Pomares que obligó a firmar a Juan Larios (coincidió en el Southampton con Rubén Sellés), y otras porque no tuvo posibilidad de hacerlas antes por simple imposibilidad o exceso de calma.

Al final, el director deportivo del Real Zaragoza ha cerrado esta ventana con seis contrataciones, que llegaron al club por este orden desde el día 23, cuando aterrizó el primero: el centrocampista ofensivo Rober González, el delantero Willy Agada, el extremo Nikola Cumic, el lateral izquierdo Juan Larios, el central Yawad El Yamiq y el mediocentro ghanés Mawuli Mensah. Especialmente ilusionante es el regreso del central marroquí: dejó una gran huella en los doce partidos que disputó con la blanquilla en la temporada 19-20, aquella que estaba encaminada hacia el ascenso cuando apareció la pandemia. Es un jugador jerárquico. Un bombazo.

El resto también deben ser activos para mejorar el nivel del equipo por sí mismos o para ponerle las pilas al resto. Sobre el papel, que la práctica siempre es otra cosa, tienen algunos atributos que faltaban en la plantilla. Seis fichajes que desnudan por completo la planificación que el propio Indias había realizado el pasado verano en su estreno en el cargo. La desnudan y la dejan sin defensa alguna. El número de refuerzos de esta ventana invernal es la prueba del reconocimiento explícito de esa culpa.

En gran medida, el Real Zaragoza está en una situación tan crítica como consecuencia de aquella cadena de errores del pasado verano. Contra el reloj, apremiado por la clasificación y por la preocupante imagen de los últimos tres partidos, la SAD echó toda la carne en el asador el último día del mercado a la desesperada. En mitad de la Liga, el propio club y el director deportivo se han visto obligados a enmendarse a sí mismos de una manera tremenda.

Primero, con la reconstrucción a fondo de la línea de ataque con la incorporación de tres hombres, Rober, Agada y Cumic para intentar subir el nivel en varias facetas del juego: el talento puro, la fuerza y la capacidad para correr a los espacios y el regate y la velocidad. La plantilla tenía un claro déficit de todo ello. La llegada de estas tres piezas deja en mal lugar a muchos jugadores: Moyano, Paulino (ahora lesionado), Pau Sans, Valery, Bakis, Soberón o Dani Gómez, este último desenchufado de la corriente en la época de Sellés y con más protagonismo en la previa de Gabi. Hizo tres goles, cifra respetable en lo que jugó. Es un jugador muy aprovechable ahora que seguirá aquí. Tan solo Kenan Kodro ha estado a la altura que se esperaba de él.

Después, con una actuación también de alcance en la línea defensiva y con otro centrocampista. Mawuli puede jugar de ancla o de ocho. Atrás, el rendimiento de los centrales firmados por Indias está siendo bajísimo: Insua está en un tono físico pobre, Radovanovic ha sufrido constantes lesiones y Tachi tampoco está llegando a su mejor nivel. El Yamiq debe ser una pieza capital en la segunda resurrección de aquí a mayo.

La coyuntura es tan mala que el Zaragoza se ha visto obligado a ejecutar una profundísima revolución en mitad de la temporada. La revolución de las revoluciones. No hay señal más fiel de que las cosas se hicieron muy mal en verano. Había que actuar a fondo. Sellés tiene hoy seis argumentos más que cuando llegó. Aviso para los navegantes que ya había en el barco. Todo le vendrá bien. Lo que está en riesgo son palabras mayores.