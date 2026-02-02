Así se gestó la llegada de El Yamiq. Negociación rápida, rescisión en el Al-Najma y contrato solo hasta junio

Jawad El Yamiq ha puesto punto de regreso al Real Zaragoza en una negociación en la recta final del mercado, con un acuerdo rápido después de que el club barajara otras opciones para el eje de la zaga y tuviera el ofrecimiento del futbolista marroquí, que iba a rescindir su contrato con el Al-Najma saudí, ya que deseaba salir de esta competición, de la Saudi Pro League y el Zaragoza, tras estudiar la operación, decidió afrontarla porque llega solo hasta junio y el acuerdo de rescisión con el club árabe posibilitaba que pudiera aceptar una oferta económica baja de la entidad zaragocista.

A El Yamiq le quedaba allí solo contrato hasta junio, ya que llegó al Al-Najma desde el Al-Wehda de ese país en agosto pasado (salió del Valladolid en 2023), y ese vínculo firma con el Zaragoza, sin de momento establecer cláusula alguna de continuidad por rendimiento ni nada parecido. El central tiene previsto llegar a la capital aragonesa este miércoles y el jueves pasar las pruebas médicas, en función de las cuales el Zaragoza ha puesto el principio de acuerdo para su llegada. El Yamiq, que había sido sondeado por el Alavés, tenía una oferta económica más suculenta de Turquía, de la Superliga, pero el interés zaragocista en su llegada aparcó esa vía.

"Viene para ayudar al Real Zaragoza y desde luego no lo ha hecho por una cuestión económica, ya que tenía alguna posibilidad superior, está muy ilusionado con ese retorno. Está para jugar y para aportar ya", aseguraron fuentes muy cercanas al futbolista, que destacaron que el central se encuentra en buen estado físico, como ha demostrado su reciente participación en la Copa de África, donde ha jugado tres partidos, uno de ellos la prórrroga de la final ante Senegal, con derrota para el combinado marroquí, donde es capitán y ha jugado 41 partidos.

"Ya tiene unos años, pero físicamente está bien y deseaba salir de Arabia Saudí, aunque allí era el capitán, para regresar al fútbol español. Le gusta el proyecto del Zaragoza y la idea que se le transmitió, por eso ha tenido muy claro volver al Zaragoza", añaden estas fuentes.