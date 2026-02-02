La llegada de Juan Larios al Real Zaragoza ya es oficial: el lateral izquierdo firma hasta final de temporada

El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje de Juan Larios, lateral zurdo del Southampton que va a salir del club inglés al que regresó a mediados de enero tras su cesión en la Cultural Leonesa, ya que la entidad rompió ese préstamo y el futbolista apenas había participado en 10 partidos con el conjunto leonés.

Larios es un jugador específico de banda, que destaca por su capacidad técnica y física y al que conoce bien Sellés, que lo tuvo a sus órdenes en el Southampton en la 22-23. De hecho, su llegada, adelantada por este diario, ha sido una petición del técnico, que ya habló con el defensa. Ahora, el club trabaja también en un central, la prioridad del final del mercado. Larios es el cuarto fichaje de este enero tras Agada, Cumic y Rober González.

El futbolista tenía otras opciones, aunque la zaragocista fue la elegida en forma de cesión, aunque en un primer momento también se habló de una rescisión y que llegara en propiedad. Sin embargo, la vía va a ser una cesión, que podría incluir una opción de compra, hasta junio ya que al jugador sevillano, de 22 años, aún le queda un año de contrato más en el Southampton.

Larios, nacido en Sevilla y formado en las categorías inferiores del equipo sevillista, se marchó a La Masia y en 2020 fichó por la academia del Manchester City para en 2022 llegar al Southampton, que pagó 7 millones de euros por su fichaje y que en la 22-23 estaba Sellés como entrenador interino para después ser el primer técnico de ese equipo que acabó bajando, aunque Larios se mantuvo en el club inglés en la Championship hasta su cesión en este verano. Sellés conoce bien al jugador, que en julio llegó a la Cultural Leonesa y que ha disputado 10 partidos, tres de titular.

Larios ocupaba dorsal del filial en el equipo leonés y lo mantendrá en el Zaragoza, que anda sin opciones de fichas y que tenía una carencia en el lateral izquierdo, donde Pomares que está lesionado en la cadera, un problema que no sería menor y que ha influido en la apuesta de última hora por Larios, no ha terminado de convencer a Sellés y Tasende está siendo el titular en estos momentos.