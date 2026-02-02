Mawuli Mensah firma hasta 2028 y es el sexto fichaje. "Tengo muchas ganas de estar allí y de demostrar mis condiciones"

Mawuli Mensah, mediocentro del Betis Deportivo, filial del Real Betis que juega el Primera RFEF, ya es oficialmente jugador del Real Zaragoza, ya que así lo ha comunicado el club. Llega en propiedad a coste cero y firma un contrato hasta 2028, según fuentes cercanas al jugador, en una operación que supondrá que el Betis se quede un porcentaje de su pase en el caso de una futura venta. "El Real Zaragoza y el Real Betis han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Mawuli Mensah al conjunto blanquillo. Firma por lo que resta de temporada, con una opción prorrogable hasta 2028", ha matizado el club

"Estoy muy contento, ha sido muy rápido todo, pero tengo muchas ganas de estar ya allí y demostrar todas mis condiciones, porque el Zaragoza es una gran oportunidad para mí", aseguró a este diario este lunes por la noche el futbolista ghanés, que lleva desde 2023 en la cantera del Betis, ya que llegó a este club procedente del Antequera. "Me ha dicho que hay un ghanés también allí, pero no conozco a Saidu, aunque ahora tendremos oportunidad de ello. Estoy esperando a que mi agente me diga cuándo viajo", ratificó, dejando claro que la operación, por la que ocupará un dorsal del B aunque será del primer equipo a todos los efectos, se ha fraguado en las últimas horas del mercado.

"Soy un centrocampista ofensivo y defensivo, depende de lo que quiera el entrenador y de lo que me pida. Con Manuel Pellegrini en el primer equipo del Betis he hecho más de 6, en un perfil más defensivo, pero en el filial he jugado más de 8, con más llegada y me gusta llegar al área contraria", añadió el sexto fichaje del equipo zaragoista, que da el salto de Primera RFEF a Segunda división, al fútbol profesional.

Mawuli tiene 22 años y acaba contrato a finales de la presente temporada. Llega traspasado a coste cero con porcentaje de futura venta. Al ser sub-23 puede ocupar ficha del Deportivo Aragón. Se rompió el ligamento cruzado anterior en la temporada 23-24, en el playoff de ascenso a Primera RFEF, y este pasado verano hizo la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini con el primer equipo del Betis. Esta temporada ha jugado 16 partidos, 12 de titular.