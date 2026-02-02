Nikola Cumic, la enmienda casi total de Txema Indias a su planificación ofensiva y el cierre del mercado del Real Zaragoza

La temporada del Real Zaragoza empezó a curvarse en dirección descendente cuando no parecía que fuera a torcerse de modo tan exagerado. Durante el mercado del pasado verano, la SAD se equivocó de manera trascendental en la elección de los nombres que debían sujetar las dos patas principales del primer proyecto bajo la batuta experta de Txema Indias. Primero, con el del entrenador. Gabi Fernández fue la opción preferida por el club, que decidió premiarle por la salvación agónica de mayo de 2025. El director deportivo asumió como propia la figura del madrileño en un ejercicio de buen corporativismo. De puertas adentro, Gabi empezó a despertar recelos muy pronto. Segundo, con la configuración de la plantilla casi de punta a cabo.

El tiempo ha demostrado que la concatenación de errores de Indias ha sido enorme en la selección de los nombres y sus perfiles. De aquellos barros vienen estos lodos. Más allá de que el ejecutivo vasco heredó varios problemas y pocas soluciones, tuvo tiempo de sobra para realizar una reconstrucción mejor y, sobre todo, para escoger con un criterio más atinado sus apuestas, que fueron muchas, doce en total más los casos de Juan Sebastián, que regresó de su cesión al Alcorcón, y de Saidu, que se ganó un sitio en el primer equipo durante la pretemporada.

En verano, Indias apuró el tiempo al máximo y firmó a cuatro jugadores en las últimas horas del mercado, casi sobre la bocina del 1 de septiembre: Esteban Andrada, Martín Aguirregabiria, Paul Akouokou y Kenan Kodro. De aquel cierre, la SAD salió muy satisfecha. En verdad, ese día firmó a tres titulares y, seguramente, a tres de los jugadores más salvables de este medio curso. El cuarto es el marfileño, una de las grandes decepciones de la Liga. La operación global de renovación de la plantilla fue otra cosa, realmente negativa.

Indias ha seguido una praxis similar en la ventana del invierno, dejándolo casi todo para el final. Tenía condicionantes todavía mayores por la falta de disponibilidad de fichas y por las apreturas económicas. Así se ha llegado hasta este punto. Por el momento ya sabemos que el director deportivo ha hecho una enmienda a casi la totalidad de su planificación ofensiva del pasado verano: salvo Kodro no ha funcionado nada. Ni arriba ni en la segunda línea.

El Real Zaragoza ha firmado a tres jugadores ofensivos. El último, Nikola Cumic, un extremo serbio que procede del Rubin Kazan con experiencia en el Sporting. Tiene 27 años y tiene también algo que no hay en la plantilla: mucha verticalidad, velocidad y regate. Eso sí, sus datos recientes son muy flojos.

Cumic se une a las dos contrataciones previas. Por un lado, Rober González, el primero en llegar el día 23, un centrocampista con capacidad para actuar tanto en la zona de la mediapunta por su creatividad, talento y buena zurda como por el costado derecho, a pierna cambiada. Sin grandes alegrías, en Albacete demostró que su cualificación técnica está por encima de la media de la plantilla. Y, por el otro, Willy Agada, que firmó el 26 de enero con un contrato hasta el 30 de junio. El nigeriano es un delantero pequeño pero fuerte, que puede actuar tanto de nueve como por las bandas corriendo con espacios. Estuvo citado en el Belmonte pero aún no ha debutado.

Para este último día de la ventana invernal, de cuyo resultado final a las 23.59 horas dependerá en gran medida el futuro del Real Zaragoza en el fútbol profesional, Indias ha vuelto a dejarse deberes mayores. El equipo necesita sin falta un central de categoría, que esté en su plenitud física y en su máximo profesional. Eso como mínimo. Necesitaría también un goleador más regular y constante. Y, claro, alguien que construya juego en el medio. Con las contrataciones del pasado verano, al equipo le ha dado para lo que ha dado: para estar casi siempre en descenso. La papeleta de Indias es tremenda: ha de dar en el clavo con todas sus apuestas de esta ventana. Será imprescindible para que el Zaragoza evite un desastre histórico.