Real Zaragoza
Pau Sans, llegar y besar el santo en Polonia: gol en su debut con el Cracovia
El canterano del Real Zaragoza solo ha tardado 54 minutos en ver puerta en su nueva aventura lejos de casa
No le ha costado mucho a Pau Sans recuperar la sonrisa tras sus tristes últimos meses en el Real Zaragoza. El delantero ha sido titular con su nuevo equipo, el Cracovia, y solo ha tardado 54 minutos en anotar su primer gol en Polonia. El canterano, en el duelo ante el Termalica, ha conseguido abrir el marcador en un encuentro en el que fue sustituido a falta de 15 minutos para el final.
"Estoy muy feliz de estar aquí», dijo el aragonés en sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club. «Quiero crecer en Polonia, donde le ha ido bien a otros jugadores españoles y yo quiero hacer lo mismo. Es una gran oportunidad para mí», añadió.
Pau Sans, de 21 años y que dio sus primeros pasos en el Amistad y llegó a la Ciudad Deportiva en infantiles, renovó su contrato como firme apuesta del club en octubre de 2024, firmando hasta 2029, después de debutar en 2023 con Escribá y hacerse importante con Víctor Fernández.
