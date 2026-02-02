La Real Sociedad le cierra la puerta a Karrikaburu, el gran deseo del Real Zaragoza

Jon Karrikaburu, salvo giro inesperado en estas últimas horas del mercado de fichajes, no va a salir de la Real Sociedad. El club donostiarra solo contempla ahora mismo su salida mediante traspaso por una cantidad elevada y no como cedido y apunta a quedarse en Anoeta hasta el final de temporada.

Karrikaburu era el anhelo para la delantera de Txema Indias para cerrar la delantera del Real Zaragoza junto a Willy Agada, además de Kodro, Mario Soberón, Bakis y Dani Gómez, que siguen en el club. El punta, con contrato hasta 2027, regresó a la Real Sociedad tras su cesión en el Racing de Santander, donde jugó 41 partidos, con 8 tantos en Liga y otro más en Copa, pero en el conjunto vasco no ha tenido protagonismo y la llegada de Matarazzo al banquillo le señaló la puerta de salida, pero la Real no quiere otra cesión. De hecho, en Liga no ha jugado ni un minuto a las órdenes del estadounidense y no disputa minutos desde el 12 de diciembre.

Además, el Real Zaragoza contaba con mucha competencia, como el Racing de Santander y el Sporting de Gijón, por lo que era una operación muy complicada, si bien era bien valorada por el punta navarro. El club, en particular Indias, ya le había transmitido en varias ocasiones al entorno del futbolista, hasta directamente también según algunas fuentes, el deseo de que llegase cedido.