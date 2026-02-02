El Real Zaragoza ficha a Aimar Bonel, canterano de Osasuna, para el Deportivo Aragón
Es un centrocampista ofensivo de 20 años que llega libre del filial rojillo
El Real Zaragoza ha fichado a Aimar Bonel, canterano de Osasuna, para el Deportivo Aragón. El centrocampista ofensivo, de 20 años, se ha criado en la cantera del club rojillo, el año pasado jugó en el Subiza (segundo filial de Osasuna) y esta temporada estaba en Osasuna Promesas, en Primera RFEF.
"Ahora llega al Real Zaragoza para complementar la medular del equipo de Emilio Larraz. Desde el club le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa", escribió el Real Zaragoza.
Esta temporada no estaba tenido la continuidad necesaria y solo había disputado dos encuentros como suplente y 15 minutos de juego. El curso pasado en el Subiza sí que fue muy importante y disputó 33 partidos y 30 de titular, pero sin goles.
Es el tercer fichaje del Deportivo Aragón en este mercado invernal tras las incorporaciones de Hugo Goñi, delantero procedente del filial del Castellón; e Izan Muñoz, lateral izquierdo del juvenil del Atlético de Madrid. Además ha salido Manu Sesé libre al Utebo FC.
