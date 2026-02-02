Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Zaragoza rechaza la salida de Sebas Moyano al Huesca

El club altoaragonés ha intentado su fichaje, pero el Zaragoza cuenta con él

Sebas Moyano se lamenta tras una acción en un partido en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

Jorge Oto

Santiago Valero

Zaragoza

La SD Huesca ha intentado el fichaje de Sebas Moyano, del Real Zaragoza, pero el club blanquillo no le ha dejado salir. El equipo altoaragonés se ha dirigido al Zaragoza, pero el cordobés apunta a quedarse.

Moyano firmó por el club aragonés por dos temporadas procedente del Real Oviedo, pero no está teniendo mucha participación con Rubén Sellés. De hecho, solo en dos partidos con el valenciano en el banquillo ha sido titular, la última de ellas este mismo fin de semana frente al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte. Ha anotado un gol, contra el Mirandés en la primera victoria del curso del Real Zaragoza.

Con la incorporación de Jawad El Yamiq, el club aragonés tiene cubiertas todas las fichas profesionales salvo que finalmente llegue a un acuerdo con Álex Gomes para que siga con licencia del filial o que haya una salida. Dani Gómez se va a quedar casi con toda seguridad, lo mismo que Sinan Bakis, por lo que Moyano podría ser una vía para conseguir esa ficha extra en caso de que sea necesario, si bien el Real Zaragoza no quiere de momento que salga y menos a un rival directo por la salvación como el club azulgrana.

El Real Zaragoza tendría entonces solo como opción repetir la fórmula de Juan Larios, es decir, firmar futbolistas que puedan jugar con ficha del Deportivo Aragón.

