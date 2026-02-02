Sellés y la masificación del grupo: 29 jugadores a sus órdenes tras el mercado de enero

El Real Zaragoza ha completado un intenso mercado de enero, con seis fichajes, los de William Agada (libre tras acabar contrato en la MLS, en el Real Salt Lake) Jawad El Yamiq (libre tras rescindir del Al-Najma de Arabia Saudí), Rober González (cedido por el NEC Nijmegen), Juan Larios (cedido por el Southampton), Mawuli Mensah (traspasado del Betis) y Nikola Cumic (cedido por el Rubin Kazan ruso), mientras que se han marchado Pau Sans (cedido al Cracovia), Samed Bazdar (cedido al Jagiellonia) y Kosa (cedido al Kosice) y a Paulino se le ha dado la baja federativa por lesión de larga duración.

Así, la plantilla zaragocista se ha quedado superpoblada, con 25 jugadores con ficha A, sin contar ahí la situación de Álex Gomes, que al final no tiene esa condición tras ejecutar en diciembre su contrato y ser del primer equipo a efectos de vínculo, y cuatro con ficha del filial (Mensah, Saidu y Larios) y del juvenil (Álex Gomes).

Así, Sellés va a tener que hacer todo un crucigrama de bajas en cada partido, porque están entrenando de forma habitual con el primer equipo Lucas Terrer, Hugo Barrachina, que de hecho jugaron en Albacete, Hugo Pinilla y los porteros Obón y Calavia, ya que uno de ellos suele ir de tercer arquero en las citaciones.

El Zaragoza va a tener posiciones muy masificadas, por ejemplo en el eje de la zaga, con hasta seis jugadores para ese puesto: Tachi, Radovanovic, que se recupera de una fractura en el esternón y aún le queda alguna semana más de baja, Insua, El Yamiq, Saidu, que también es centrocampista, y el mencionado Álex Gomes, mientras que en el perfil izquierdo de la zaga están Larios, Tasende y Pomares, aunque este arrastra una lesión en la cadera que puede ser más importante de lo previsto.

Plantilla del Zaragoza tras el mercado de enero. / El Periódico de Aragón

Además, en la medular y con el caso de Saidu están Mawuli Mensah, Paul Akouokou, Keidi Bare, Guti, Francho y Toni Moya, hasta siete posibilidades, teniendo en cuenta que ahora Francho está cayendo más al perfil derecho de la banda, donde también en las alas hay abundancia, con Cumic, Valery, Sebas Moyano, Cuenca, además de Rober González, que puede jugar tanto en el carril, derecho o izquierdo, o en posiciones más centradas, de 10, como hizo en su estreno en Albacete.

En ataque, el Zaragoza inició enero con cinco delanteros y con ellos se ha quedado, ya que Pau Sans estaba ocupando más la banda que la punta del ataque en esta temporada y en la pasada. Se marchó Bazdar, llegó Agada, Karrikaburu fue un sueño imposible al quedarse Dani Gómez y también siguen Soberón, Kenan Kodro y Bakis. Las posiciones dobladas son la portería, con Adrián y Andrada, y el lateral derecho, donde están Aguirregabiria y Juan Sebastián, aunque en ese puesto con Sellés ya han jugado Francho y Álex Gomes.