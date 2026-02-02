El último día de mercado del Real Zaragoza: un central zurdo y lo que se pueda

El Real Zaragoza afronta este último día de mercado de enero, que acaba a las 23.59 horas, con urgencias y con apuros, con el objetivo absolutamente prioritario de fichar a un central zurdo y con la idea de que si se puede hacer alguna operación más, con las estrecheces económicas y de fichas, que obligan a más salidas para que haya refuerzos, se intentará.

La consigna obligatoria es un defensa, pero habría que aumentarla con la idea de lo que se pueda y aporte, teniendo en cuenta que el Zaragoza ha trabajado esta semana en la cesión del centrocampista Rubén López (Deportivo), por ahora sin resultado y ocuparía dorsal del B, incorporó ayer al extremo Nikola Cumic y sigue pendiente del sueño de Txema indias, imposible si no sale Dani Gómez, de Karrikaburu para el ataque. Es decir, lo que se pueda y venga bien.

El penúltimo día de mercado trajo la llegada de Cumic, una cesión sin opción de compra desde el Rubin Kazan que se fraguó desde el sábado y en la que el club aprovechará la baja federativa de Paulino, una opción que estaba sobre la mesa desde la artroscopia a la que se sometió el 16 de enero y que ya fue apuntada por este diario, que también informó ayer de que había sido el propio futbolista el que ofreció esa baja para hacer un hueco que no tiene el Zaragoza en su plantilla profesional. Tiene 24 fichas profesionales, ocupando Cumic (tercer fichaje este enero tras Agada y Rober González) el sitio de Paulino y con la situación especial de Álex Gomes, al que hay que inscribir hoy con ficha A tras ejecutar la opción unilateral de su contrato y no ha habido acuerdo para que siga con dorsal del B, aunque el motivo difiere según la versión escuchada.

Cumic ocupa el sitio de Paulino y con Gomes están todas las fichas, aunque hay dorsales del ‘B’. Convencer al canterano o dar una salida imprevista son las otras opciones para ese refuerzo

Llegar a ese acuerdo hoy liberaría ese espacio, teniendo en cuenta que por lesión de larga duración (Paulino lleva de baja desde noviembre y le quedan tres meses), LaLiga permite destinar el 80% del salario del futbolista. El Zaragoza ha jugado esa baza antes de que se acabe el mercado puesto que después solo podría optar a un futbolista del paro, lo que también puede hacer si tiene fichas disponibles, que no las tiene.

Karrikaburu y Dani Gómez

Convencer a Gomes, fichar a un central de menos de 23 años y que ocupe dorsal del B (hay tres fichas disponibles) o dar una salida imprevista (el entorno de Sebas Moyano descarta por completo la suya) son las opciones que tiene el Zaragoza para hacer hueco a ese central, que se quiere que tenga experiencia en la categoría y que sobre todo sea zurdo, incluso se ha mirado que pueda jugar de lateral izquierdo, una opción muy complicada y que apenas ofrece el mercado. Puric, que no es zurdo pero ha jugado en ese perfil muchas veces, era la vía preferida, pero Torres, entrenador del Atlético B, no le ha dejado salir.

Txema Indias, tal y como se contó aquí desde diciembre, ha tenido en Karrikaburu a su gran apuesta para el ataque, difícil por las condiciones de la Real Sociedad y porque exigía dar salida a Dani Gómez además de a Bazdar y Pau Sans. El ariete madrileño mantiene en su entorno que se queda al 100% y ayer mismo eso se ratificaba. Tuvo la vía del Sporting, la que más le interesó, y no ha contemplado una cesión, mientras que el Zaragoza no podía asumir ninguna cantidad en la rescisión.

No ha faltado presión para que se marche para Dani Gómez, que liberaría casi 350.000 euros de ficha con su salida, y en 2026 solo tuvo minutos, pocos, ante el Castellón, pero ha llegado al último día de mercado sin salir y salvo giro eso va a suceder, por lo que Karrikaburu, al que se le ha abierto la puerta de la Real Sociedad, que pedía traspaso y ahora acepta una cesión, apunta de forma clara también a seguir en Donostia.