El Yamiq regresa al Real Zaragoza seis años después

El Real Zaragoza ha anunciado la vuelta del central marroquí Yawad El Yamiq, que regresa a punto de cumplir los 34 años al Zaragoza en el que militó en la recta final de la temporada 19-20 cedido por el Genoa y con su llegada cierra el eje de la defensa con el central zurdo que estaba buscando. En su anterior etapa, disputó 14 partidos en esa temporada, en la que el Zaragoza perdió el ascenso tras el parón por el covid, pero el jugador, internacional por Marruecos, dejó muy buen sabor de boca en la afición zaragocista. Ahora, El Yamiq estaba en Arabia Saudí, en el Al-Najma, donde ha jugado en esta temporada en ocho partidos, además de disputar la Copa de África con su selección.

"El Real Zaragoza ha alcanzado un principio de acuerdo, a expensas del reconocimiento médico, para la incorporación de Jawad El Yamiq", ha anunciado la entidad para el regrso del futbolista marroquí, que es al final el central zurdo buscado por Txema indias para esta recta final del mercado. Es el quinto refuerzo de este mercado tras Agada, Rober González, Larios y Cumic.

Después de debutar de forma inesperada en Cádiz tras llegar sobre la bocina del mercado de enero, donde ya dejó un gran sabor de boca y una asistencia a Soro, fue un indiscutible en el centro de la defensa durante 12 partidos hasta que se lesión en el aductor tras volver del parón por el covid. Volvió para la promoción contra el Elche, disputando esos dos encuentros, pero no pudo evitar la eliminación blanquilla y al acabar el choque en La Romareda se despidió de los aficionados presentes en los aledaños del estadio con gestos de cariño hacia Zaragoza y el club. El Zaragoza en su cesión del Genoa tenía una opción de compra de 750.000 euros que no pudo ejecutar al no darse el ascenso y se fue al Valladolid, donde militó tres temporadas.

El Yamiq (Khouribga, Marruecos, 29/02/1992) es un veterano y poderoso defensa central con pasado en el Real Zaragoza en la segunda mitad de la temporada 2019-20, en la que disputó 14 partidos. Es, además, internacional con la selección de Marruecos en 41 ocasiones, incluyendo la reciente final de la Copa de África ante Senegal, donde jugó la prórroga de la final, y en dos partidos de ese torneo (Comoras y Mali), y acumula más de 300 encuentros como profesional, de los que 39 han sido en Segunda y 44 en Primera.

Noticias relacionadas

Formado en el Khouribga, en su ciudad natal, también pasó por las filas del Raja Casablanca antes de dar el salto a Europa. Aterrizó en el Genoa italiano y encadenó cesiones en el Perugia y en el propio Real Zaragoza. Su buen rendimiento como blanquillo despertó el interés del Real Valladolid, que lo fichó en verano de 2020. Tras su experiencia en la liga española decidió continuar su carrera en Arabia Saudí, primero en el Al-Wehda y, posteriormente en el Al-Najma, desde el que ahora regresa a la que fue su casa durante unos meses.