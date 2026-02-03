Álex Gomes, dos contratos y dos cláusulas en el Real Zaragoza

El final del mercado y la no inscripción de Álex Gomes con ficha A, lo que este diario ya avisó antes de empezar esta ventana invernal, es decir con ficha profesional del primer equipo después de ejecutar a mediados de diciembre la opción unilateral para prorrogar su contrato, y que no haya habido acuerdo en todo enero para que se mantuviera con dorsal del filial (lo que según el club ha sido por la nula predisposición de los agentes del canterano y según estos porque en ningún momento ha habido negociación por parte de la entidad), pone una disyuntiva en el vínculo del jugador.

Con esa ejecución de su contrato, hasta 2028, el Real Zaragoza entiende que pasa a ser futbolista de la primera plantilla a todos los efectos, con 10 millones de cláusula, mientras que desde el entorno se asegura que al no haber sido esa ejecución con todas sus consecuencias pues el contrato que prevalece es el anterior, con una cláusula de un millón de euros. Y en esa polémica no se puede descartar ningún final ahora mismo, tampoco con abogados de por medio.

El Zaragoza ha estado todo enero pendiente de ese sitio de Gomes, pero al final la ha utilizado para inscribir a El Yamiq, ya que Mawuli y Larios llegaron con dorsal del B. El caso es que el futbolista se mantiene con ficha del juvenil, estando en el segundo año en esa categoría, pero a todos los efectos del primer equipo. El zaguero, tenía, o tiene según la versión, un vínculo firmado con la entidad hasta 2028 que corresponde al contrato habitual que sellan los jugadores que pasan a esa categoría. Lo rubricó en el verano de 2024 de cuatro años más tres opcionales unilaterales, hasta 2031 en el caso máximo, por parte del club para pasar al primer equipo, con tres primeros cursos de juvenil y un cuarto y último de sénior, con el plazo máximo hasta 2028 de decidir la SAD si activaba esa opción unilateral por tres temporadas en el primer equipo, algo que la entidad hizo en diciembre.

En los años de juvenil la cláusula en estos contratos tipo parte del millón de euros en la temporada en la que se encuentra Gomes y sube en la última, en el caso del central sería en la 26-27, a 1,25 para que en la 27-28 sea de 1,5, si bien puede tener ya esa cláusula de 1,5 llegado el caso en la actualidad al estar jugando de forma regular con el Aragón hasta que Sellés le dio plaza fija en el primer equipo por las bajas y por el nivel mostrado por el jugador.

El Zaragoza, ante el temor del pago de esa cláusula por algún club decidió ejecutar esa renovación automática, que siempre conlleva un acuerdo para que siga teniendo dorsal del B, pero no fue en este caso, donde solo se ejecutó esa ampliación, con una cláusula de rescisión de 10 millones en Segunda y del doble, 20, en Primera, y pasando a cobrar el mínimo de la categoría de plata, si bien se alcanza esa cantidad por objetivos y no de forma fija.

En ese vínculo se ampara el Zaragoza, que asegura que no es obligatoria esa inscripción A, aunque la ha tenido pendiente todo este enero y muy en mente. Desde la SAD se intuye que hay clubs muy interesados (siempre algunas fuentes citan al Liverpool entre ellos) y que ve una mayor protección para retener a su futbolista con este vínculo ejecutado en diciembre. Sin embargo, desde el entorno de Gomes, que cambió en noviembre de representantes, se asegura con rotundidad que no hay ninguna oferta en firme por el defensa, tampoco de los reds, lo que se niega de forma tajante, y que solo han llegado intereses y preguntas de muchos equipos, sin ir más allá de eso.

Gomes ha jugado en seis partidos de Liga (Deportivo, Eibar, Granada, Racing, Real Sociedad y Castellón) y dos de Copa (Mutilvera y Burgos), 8 en total, cuando en su anterior contrato había una cláusula automática si llegaba a 10 que el Zaragoza decidió adelantar y ejercutarla en diciembre. Con Sellés ha sido central y en algunos encuentros, los tres de este 2026, lateral derecho, donde no ha aportado el gran nivel, salvo en Santander, que sí ha tenido en el eje, en el que la competencia tras la llegada de El Yamiq en este enero va a subir. Cumplirá 18 años el 14 de fenrero y el técnico está muy satisfecho de su rendimiento, pero ante el Albacete no tuvo minutos tras jugar en los tres anteriores duelos.